Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli/ Ecografia in diretta a Pomeriggio 5: sarà maschio o femmina?

POMERIGGIO CINQUE, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli annunciano in diretta il sesso del loro bebè; ospiti anche Massimiliano Varrese e Valentina Melis (oggi 3 marzo 2017) - Una puntata molto speciale quella di Pomeriggio Cinque in onda oggi. Barbara D'Urso ha annunciato che, dopo il consueto appuntamento con la cronaca, ci sarà spazio anche per il gossip e, in particolare, per parlare di alcune note coppie in dolce attesa. Una di queste è quella dell'ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano, e la sua fidanzata Giada Pezzaioli. Dopo l'annucio dato alcuni giorni fa, Giovanni e Giada oggi saranno in collegamento con la D'Urso per svelare in diretta se il bebè in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. L'ex tronista, nel promo della nuova puntata di Pomeriggio Cinque, si è infatti mostrato con due fiocchi tra le mani, uno azzurro e l'altro rosa; di che colore sarà quello del suo primogentito? Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli non saranno gli unici ospiti di questa puntata dedicata alle gravidanze vip, perchè saranno invece in studio anche Massimiliano Varrese e Valentina Melis che pochi mesi fa hanno annunciato a Diva e Donna l'arrivo di una femminuccia: "Nel 2017 divento papà - aveva dichiarato Varrese - Io dico sempre che 'sono incinto' anch'io. E non vedo l'ora che arrivi la primavera. Da dopo il 20 marzo ogni giorno potrebbe essere quello buono".

POMERIGGIO CINQUE, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli al settimo cielo: la commovente dedica per il bebè in arrivo - Molto commovente è stato anche il messaggio con il quale Giovanni Conersano, alcuni giorni fa, ha annunciato tramite i social la gravidanza della sua compagna Giada Pezzaioli: "Sai amore mio, io e la tua mamma dal primo giorno che ci siamo incontrati abbiamo capito che il nostro sarebbe diventato un amore folle e senza confini - scrive l'ex tronista in una piccola e dolcissima dedica al bebè in arrivo - e nonostante avessimo entrambi molta paura di non riuscire a proteggere il nostro amore puro e semplice, siamo riusciti a costruirci una corazza molto spessa e nel silenzio delle cose vere abbiamo creato giorno dopo giorno le condizioni per dare spazio al sentimento più bello che sia. All’amore. La famiglia è il primo valore che accomuna mamma è papà e devi sapere cuoricino nostro che abbiamo tanto desiderato tu venissi al mondo e che sei già il dono più bello, più grande, più speciale e meraviglioso che Dio potesse regalarci".

