HEROES REBORN/ Anticipazioni puntata 3 marzo 2017: confermata la morte di Grace, Molly si suicida!

HEROES REBORN, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Heroes Reborn, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "The Needs of the Many". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Luke (Zachary Levi) ed Joanne (Judith Shekoni) proseguono il loro tragitto, alla ricerca di altri Evo da catturare, mentre Miko (Kiki Sukezane) si trova ancora all'interno della realtà virtuale, dove deve combattere con diversi nemici. Harris (Clé Bennett), poco dopo, riesce a rintracciarla e rubarle la pistola, che consegna in seguito alla Kravid (Rya Kihlstedt), rivelandole che si tratta della katana di Hiro. All'arrivo dei due siccari in aeroporto con Molly (Francesca Eastwood), viene imposto solo di dividersi e solo Joanne può proseguire con lei. Intanto, gli alti vetici della Renautas discutono della situazione attuale, in previsione della presentazione di Epic a tutto il mondo. Intanto, Noah (Jack Coleman) accompagna Quentin (Henry Zebrowski) in ospedale, dove viene riconosciuto da un medico che avvisa subito la vigilanza. Carlos (Ryan Guzman) invece prende di mira un criminale, ma padre Mauricio (Carlos Lacamara) gli impedisce di fargli del male. Mentre Harris interroga Miko, Ren (Toru Uchikado) si introduce nel quartier generale della Renautas. Intanto, Noah accede al locale sicurezza e scopre che ci sono delle immagini che lo riprendono mentre si trova in obitorio, vicino al corpo della figlia. Un salto temporale, dimostra inoltre che Hiro era presente, così come Molly. Mentre Molly cerca di convincere Joanne a non lasciarla con il nemico, Ren riesce a distrarre Harris ed a far fuggire Miko, che trincia un braccio dell'uomo. Subito dopo, il braccio di Harris ricresce e dall'arto tagliato si forma un clone. A Carbondale, la madre di Tommy (Robbie Kay) gli impedisce di uscire perché non le ha detto di voler andare ad una festa, nonostante le contestazioni del figlio. Fa tuttavia l'errore di rivelarle che qualcuno lo sta avvisando tramite sms ed infine sfrutta il proprio potere per aggirare il suo blocco. Noah invece raggiunge Molly e la libera, ma la ragazza viene recuperata da Harris, dopo avergli detto che ha fatto un errore a cercarla, perché è troppo pericoloso. Dopo aver trovato il figlio, la madre di Tommy scopre invece che Caspar (Pruitt Taylor Vince) sta tenendo sotto controllo il ragazzo e puntandogli l'arma contro, gli intima di lasciarlo in pace. Nel frattempo, Carlos si trasforma in El Vengador e aiuta una ragazza conosciuta in precedenza, ma sarà costretto a fuggire subito dopo. Intanto, la Renautas si preparerà per il lancio di Epic, che tuttavia fallirà grazie all'intervento di Molly.

HEROES REBORN, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 MARZO 2017, EPISODIO 4 "THE NEEDS OF THE MANY" - Nell'episodio di stasera di Heroes Reborn, scopriremo che Tommy è riuscito a rimanere praticamente illeso dall'incidente, mentre la madre versa in grave condizioni. Il figlio si teletrasporta con lei in ospedale, ma durante un test sulla compatibilità del sangue, in previsione di una donazione, scopre che non potrà farlo. L'unica soluzione rimane quindi Emily. Intanto, Noah e Quentin trovano un valido aiuto in Taylor, la figlia della dirigente della Renautas, e nel fidanzato Francis. Dopo essersi intrufolati fra gli Evo rapiti ed una volta trovata Molly, la ragazza si rifiuta ancora di collaborare, ma conferma che Claire è morta proprio nel giugno del 2014. In seguito si suicida per non usare i propri poteri e localizzare la figlia di Noah o aiutare la Renautas. Durante l'assenza di Carlos, il capitano Dearing preleva Jose e padre Mauricio, mentre Luke confessa finalmente a Joanne di essere un Evo. Nel frattempo, Malina prosegue la sua rotta verso sud, consapevole che un'altra minaccia per l'intera umanità sta per avverarsi.

