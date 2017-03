IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Riassunto ultima puntata 2 marzo: video streaming su Video Mediaset

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA 2 MARZO 2017 - Con l'ottava puntata del 2 marzo si chiude la nuova stagione de Il bello delle donne...alcuni anni dopo: la protagonista dell'ultimo episodio è Laura, interpretata da Claudia Cardinale. La donna arrivata da Orvieto a Roma insieme alla nipote Claudia, per aiutare Luca nella gestione del negozio di parrucchieri. Ha dovuto lasciare tutto per alcuni problemi, ma ora è tornata a Roma da Luca. Mentre Laura da una mano a Germana in negozio, Claudia inizia a frequentare la parrocchia del quartiere e si unisce al coro. Durante le prove conosce Tamy, una giovane musulmana allontanata dalle altre compagne a causa del suo credo religioso. La ragazza conosce anche Omar, un ragazzo fin troppo misterioso che la compisce non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere tormentato. Tra i due è subito un colpo di fulmine. Claudia non riesce a stare lontana dal suo primo amore e questo crea delle incomprensioni con la nonna, che quasi non la riconosce. Con la complicità di Tamy, Claudia riesce a passare molto tempo con Omar. Un giorno la ragazza e la sua amica si presentano a casa del ragazzo per fargli una sorpresa, ma non lo trovano. Con grande sconcerto la ragazza sente da una vicina che Omar è partito e che ha portato con sé ogni cosa. Claudia non riesce a dimenticare Omar, e fa fatica a tornare alla sua vecchia vita. Dopo diverse settimane il ragazzo si presenta di nuovo alla sua porta, ha bisogno di denaro e Claudia non ci pensa due volte ad aiutarlo. La giovane non si fa scrupoli e inizia a sottrarre soldi all'incasso del negozio di bellezza della nonna. Germana si accorge dell'ammanco di soldi e ne parla con i suoi soci ma i sospetti ricadono sulle dipendenti del negozio. Omar circuisce Claudia e la costringe a rompere i rapporti con Tamy, la ragazza per amore si converte alla fede islamica. Omar vuole fa saltare in aria la chiesa del quartiere e per non destare sospetti Claudia lo aiuta a mettere in piedi il piano. La ragazza abbandona la nonna senza una parola e parte alla volta della Siria per diventare una combattente islamica. L'ultimo passo verso la conversione è quella di tagliare tutti i ponti con il suo passato e la sua nuova famiglia la costringe a bruciare i suoi effetti personali, compresa una collanina con un'immagine religiosa, regalo della nonna. Laura scopre del raggiro fatto a Claudia troppo tardi: la donna è disperata e si rivolge alla polizia. Nel frattempo, le forze dell'ordine vengono allertate dalla minaccia di un imminente attentato terroristico, quello che i proprietari de Il bello delle Ddnne non sanno è che il kamikaze scelto è Claudia. Laura cerca conforto in Luca e gli racconta di un episodio del suo passato di cui si vergogna molto. La donna ha abbandonato al suo destino la figlia Ivonne, che è morta per droga ma non vuole fare la stessa cosa con Claudia. Armata di una ritrovata forza la nonna della ragazza si mette sulle sue tracce e costringe Tamy a raccontarle tutto. I terroristi stabiliscono il luogo dell'esplosione ma il piano salta grazie all'intervento della polizia. L'attentato si terrà al luna park e Omar come gesto estremo decide di farsi saltare in aria al posto della ragazza, che ha capito di amare. La polizia però arriva in tempo e lo ferma. Claudia e la nonna si possono riabbracciare. Passa qualche mese, il negozio riapre a settembre, tutti sono tornati alla normalità. Claudia si è trasferita a Perugia per stare vicino al carcere di Omar mentre i soci del negozio riprendono le loro attività alle prese con le clienti. Luca ha assunto un nuovo parrucchiere e tra i due sembra esserci feeling. Nel finale c'è un cameo di Gabriel Garko, tra i protagonisti più amati della serie originale, che arrivato in piazzetta e notata l'insegna del negozio dice che il nome gli è familiare.

