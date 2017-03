IL BELLO DELLE DONNE 5 / Anticipazioni e finale ultima puntata 2 marzo 2017: i commenti su Twitter

IL BELLO DELLE DONNE 5, ANTICIPAZIONI E FINALE ULTIMA PUNTATA QUARTA STAGIONE: I COMMENTI SU TWITTER Con l’ultima puntata della quarta stagione trasmessa su Canale 5 forse è arrivata davvero la parola fine per la fiction Il bello delle donne. Difficile infatti pensare che ci sia una quinta serie. Anche perché, scorgendo tra i commenti su Twitter, i telespettatori non sembrano tutti entusiasti di quello che hanno visto. In buona parte riconoscono che i temi trattati, come l’omofobia, la paura del diverso, l’Islam, sono importanti, ma ritengono che non siano stati trattati nel modo giusto, arrivando in certi casi forse anche a effetti controproducenti. C’è poi chi in occasione dell’appuntamento finale de Il bello delle donne 4 - Alcuni anni dopo non può fare a meno di evidenziare una recitazione non proprio al top di Claudia Cardinale. Ma c’è anche chi ritiene che l’attrice sia una dei rappresentanti del “top” della recitazione. Qualcuno ha poi trovato eccessivo il livello di pubblicità o l’uso della parolacce da parte del personaggio interpretato da Giuliana De Sio. Dove gran parte dei commentatori si è trovato concorde è nell’apprezzare le scene finali, che hanno rivisto comparire nella serie Gabriel Garko. Tutti hanno ripensato a Bobo De Contris e sono stati presi dall’entusiasmo. In ogni caso sembra che in generale siano stati in tanti i telespettatori che hanno visto questa serie dopo le tre “originali”. E non sono stati in maggioranza contenti di come è stata riportata ora in televisione. Per questo è difficile pensare che ci si voglia cimentare con una quinta stagione de Il bello delle donne.

© Riproduzione Riservata.