IL RICCO E IL POVERO/ Oggi, venerdì 3 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

IL RICCO E IL POVERO, OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 3 marzo 2017) - Stasera, venerdì 3 marzo 2017, non verrà trasmessa sul piccolo schermo del Nove una nuova puntata de Il ricco e il povero, il programma che ha visto al centro chef Rubio. Di tappa in tappa, tra prove al limite dell’immaginabile e compagni di viaggio sempre differenti, chef Rubio ha fatto capolino in diverse città dell’Europa viaggiando talvolta come un ‘ricco’, e altre come un ‘povero’. Stessa sorte è toccata a tutti i personaggi che hanno deciso di accettare la sfida: tutto è cominciato con la puntata pilota insieme a Costantino Della Gherardesca, che è stata trasmessa l’anno scorso e ha ottenuto un grande successo, in termini di audience e di interesse. Hanno fatto capolino poi Carmen Russo (Atene), Fabio Canino (Budapest), Massimiliano Rosolino (Porto), Arisa (Copenaghen) e la settimana scorsa Francesco Pannofino, a Siviglia. Proprio l’episodio del 24 febbraio è stato l’ultimo di questa prima edizione de Il ricco e il povero, ma niente paura: anche la serata di oggi del Nove saprà appassionare e divertire i suoi telespettatori. Il nuovo programma del comico genovese Maurizio Crozza - Fratelli di Crozza - è pronto a sbarcare in prime time. Chi non se lo perderà?

