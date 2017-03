Il Segreto/ Anticipazioni puntata 4 marzo: la crudele mossa di Francisca e i segreti di Rafaela

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 MARZO 2017: LA CRUDELE MOSSA DI FRANCISCA EIL SEGRETO DI RAFAELA – Sarà una puntata imperdibile quella de Il Segreto che andrà in onda domani su canale 5. Mentre Hernando ordinerà ad Elias di stare lontano da Camila scatenando la reazione del giovane, Francisca, nella speranza di proteggere Raimundo ed impedire la manifestazione pacifica organizzata da Ulloa, lo denuncerà. La notizia manderà su tutte le furie Raimundo che si dirigerà subito alla villa per ottenere spiegazioni continuando ad indagare sulle vere ragioni che hanno spinto la Montenegro ad agire in quel modo. Rafaela, invece, continuerà ad avere un atteggiamento strano. Ramiro, sempre più interessato alla donna, cercherà di capire i motivi del suo atteggiamento ma sarà freddamente respinto. Al contrario, Rafaela continuerà ad avere i piedi in due scarpe non perdendo di vista Matias a cui è particolarmente interessata per le sue idee rivoluzionarie. Cosa nasconde, dunque, Rafaela?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: HERNANDO ALLONTANA ELIAS MA... - Non c'è un solo giorno di vacanza per Il Segreto che torna anche domani su Canale 5 al termine dell'appuntamento del sabato con Amici di Maria De Filippi. Ci sarà quindi la possibilità si seguire l'ennesimo scontro tra Hernando ed Elias: il padrone di casa, infatti, non sopporterà di vedere flirtare Elias con Camila e metterà in guardia il suo dipendente, dicendogli di smettere con tale atteggiamento. Non mancheranno velate minacce nei suoi confronti, al punto tale che Dos Casas proibirà al chimico di recarsi alle cene organizzate a Los Manantiales, soprattutto nel caso in cui lui non potrà essere presente. La gelosia del protagonista della telenovela spagnola nei confronti della moglie sarà sempre più evidente, così come la certezza della presenza di veri sentimenti. Eppure, nonostante l'amore sia oramai sbocciato, Hernando continuerà ad essere freddo e distaccato verso Camila, che non riuscirà a trovare una sola giustificazione nei confronti di tale comportamento. Elias avrà così campo libero, anche se la padrona di casa non avrà nessuna intenzione di tradire l'uomo che ha sposato.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: I SANTACRUZ POSSONO SPERARE? - La rivalità tra Hernando ed Elias sarà la trama principale della puntata de Il Segreto di domani. In essa, il signor Dos Casas metterà le cose in chiaro con il chimico sia per quanto riguarda il rapporto con Camila che in merito alla deviazione dei canali diretti alla Miel Amarga. Dopo avere incassato l'ennesimo rifiuto da parte dell'imprenditore, Elias continuerà a pensare ad una strategia per aiutare Carmelo, l'uomo che lo ha salvato da una complicata situazione e alla quale ha promesso la soluzione della vicenda. Per questo, dopo avere valutato ogni possibile aspetto della questione, Elias avrà un'illuminazione e si metterà all'immediata ricerca di Leal per informarlo delle ultime novità. La sensazione che si tratterà di un progetto che mai Hernando potrebbe approvare, però, non mancherà: Elias aiuterà i Santacruz, scontrandosi con gli ordini del suo padrone? E se sì, con quali inevitabili conseguenze?

