IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cristobal Garrigues diventa il nuovo signore di Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CRISTOBAL NUOVO SIGNORE DI PUENTE VIEJO? - Donna Francisca continuerà ad essere il personaggio più crudele delle puntate spagnole de Il Segreto? Chi di voi credeva di avere già visto tutto, grazie agli intrighi della ricca signora soprattutto verso le odiate famiglie Dos Casas e Santacruz, molto presto dovrà ricredersi. Sarà il ritorno di Cristobal Garrigues a sancire nuovi problemi per tutti a Puente Viejo: i primi a scoprirlo sono stati proprio i Santacruz che hanno perso tutti i loro possedimenti, passati con il ricatto tra le mani del figlio illegittimo di Salvador Castro. E mentre Carmelo sarà alla disperata ricerca di recuperare la Miel Amarga e le fabbriche sue e dell'amico Severo, ci sarà qualcuno che farà bene a restare in guardia: si tratterà proprio della Montenegro che sarà la prossima vittima del figliastro. E se ancora la sete di denaro di Cristobal non sarà sufficiente, molto presto anche i Dos Casas potrebbero subire le sue manipolazioni. Non va, infatti, dimenticato che la loro attività non sarà più florida come un tempo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: HERNANDO METTE IN GUARDIA ELIAS! - La programmazione de Il Segreto del venerdì non subirà alcuna modifica come era stato reso noto in un primo momento. La telenovela spagnola non andrà in onda questa sera, quando verrà riconfermata la fiction Amore pensaci tu mentre il graditissimo episodio serale sarà mantenuto di domenica. Nell'appuntamento pomeridiano delle ore 16:20 avremo modo di assistere alla rabbia di Hernando di fronte all'atteggiamento di Elias. Il chimico, infatti, continuerà a flirtare spudoratamente con Camila, anche agli occhi del padrone di casa che faticherà a nascondere la sua gelosia. Poco dopo, infatti, approfittando dell'assenza della moglie, coglierà la palla al balzo per mettere le cose in chiaro dal suo dipendente: dovrà evitare di frequentare Camila in futuro, se non vorrà perdere il suo posto di lavoro. Per questo verrà invitato a non tornare a Los Manantiales, soprattutto se Hernando non sarà presente. Ma siamo davvero certi che Elias gli darà ascolto?

