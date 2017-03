IL SIGNORE DELLO ZOO/ Su Rai Movie il film con Rosario Dawson e Ken Jeong (oggi, 3 marzo 2017)

IL SIGNORE DELLO ZOO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - Il signore dello zoo, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere commedia sentimentale che è stata diretta da Frank Coraci nel 2011 ed è stata prodotta in USA. Gli attori principali presenti nel cast sono Rosario Dawson, Ken Jeong, Kevin James e Leslie Bibb. Il film è stato presentato altre volte sui palinsesti televisivi, quindi non è da considerare una prima visione.

IL SIGNORE DELLO ZOO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Griffin è un bravissimo ragazzo, che ha un cuore molto grande. Il giovane è fidanzato da tantissimi anni con una ragazza di nome Stephanie. Griffin invita la sua compagna per un appuntamento romantico, durante l'incontro, il giovane si inginocchia per terra e fa una proposta bellissima alla sua fidanzata chiedendo se lei accetta di sposarlo. Disgraziatamente, la ragazza rifiuta, dice che non vuole essere sua moglie, Griffin rimane molto deluso, e i due fidanzati si lasciano. Dopo la fine della sua storia, Griffin lascia il suo lavoro, che consiste nel vendere delle macchine di lusso. Il giovane cerca così un altro impiego e alla fine lo trova, incomincia quindi a fare il giardiano dello zoo di Boston. Griffin è felice della sua nuova occupazione, anche perchè ama moltissimo gli animali. Passano cinque anni, e arriva il giorno in cui il giovane partecipa alla festa di fidanzamento del fratello. In questa occasione, Griffin incontra la sua ragazza. In quel momento il giovane capisce che nonostante sia trascorso del tempo, lui non ha mai dimenticato Stephanie e che ne è ancora tremendamente innamorato. Il ragazzo, qualche giorno dopo, lascia il lavoro di guardiano e ritorna a vendere delle auto molto costose con il fratello. Griffin cambia occupazione, in quanto crede che il vecchio lavoro gli possa far riconquistare la sua ex fidanzata. Ma dopo aver scoperto che Griffin non è più il loro guardiano, gli animali dello zoo decidono di mettere in atto un piano, per aiutare il loro buon amico. Gli animali infatti vogliono far sì che Griffin ritorni con la sua amata Stephanie. Gli animali allora confessano al loro amico che sono in grado di parlare. Il ragazzo resta un pò scioccato dalla notizia, ma poi decide di accettare i consigli dei suoi amici animali, che insegnano quindi a Griffin le tattiche del corteggiamento animale. Il ragazzo cerca di stare attento ad ogni consiglio che gli viene dato, in quanto gli servirà per conquistare Stephanie. Questi insegnamenti saranno molto utili all'ex guardiano e gli faranno comprendere ancora di più quanto sono generosi gli animali. Improvvisamente però Griffin capirà che non ama più Stephanie, in quanto la donna non ha mai apprezzato il cuore e l'anima dell'uomo. L'ex guardiano allora deciderà di utilizzare le tecniche di corteggiamento imparate, per conquistare una giovane ragazza di nome Kate.

© Riproduzione Riservata.