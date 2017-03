ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed. 12, news: Giacomo Urtis attacca i naufraghi e difende Raz Degan

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: GIACOMO URTIS ATTACCA MORENO E DIFENDE RAZ DEGAN – Giacomo Urtis, l’ultimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2017, ai microfoni di Blogo, torna a parlare della sua esperienza in Honduras attaccando Moreno Donadoni e difendendo Raz Degan, vittima dei piani strategici del rapper di Amici. “Sì, ha detto una bugia. A quella conversazione, quando Raz ha parlato della moglie di Ceccherini, io ero presente, le telecamere erano off. Ero testimone: non ha detto assolutamente quelle parole. Era una bugia, non è stato carino per mettere in cattiva luce Raz davanti al pubblico. E per Ceccherini, che era già traballante, è stata la goccia che fa traboccare il vaso. Inutile poi che si fa il pianto con la mamma in tv, lacrime di coccodrillo”, ha spiegato il chirurgo riferendosi all’accusa di Moreno a Raz Degan, reo di aver offeso la moglie di Massimo Ceccherini. Giacomo Urtis, inoltre, ha smentito l’esistenza di coppie in Honduras: “Sull’Isola? Smentisco tutte le coppie che ci sono. Simone e Giulia, Moreno e Malena. Non si tratta di coppie, sono amici. Sull’Isola ti vien voglia di fare tutto tranne che sesso. Anzi vorrei proprio conoscere qualcuno che abbia fatto sesso sull’Isola”. Infine, il naufrago ha puntato il dito contro il branco dell’Isola dei Famosi 2017, in primis Samantha De Grenet e Giulio Base: “Io la chiamo la Banda dell’Honduras. Ho vissuto con tutti i naufraghi. Quella più strategica è Samantha De Grenet, che cerca di fare la corretta, ma per captare la benevolenza del pubblico, per far vedere che è quella giusta. In realtà è colei che trova le vittime da sacrificare nelle nomination. Si è creata un’aura da innominabile e si parla di nomination di tutti tranne che di lei. Viene aiutata poi da Giulio Base, che è la costola di Samantha, una sorta di esecutore. Lavorano in due là. Poi c’è Moreno. È abbastanza populista, ma son contento che nell’ultima settimana si è svelato per quello che è”.

