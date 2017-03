ITALIA’S GOT TALENT 2017 / Ed.8 Audizioni seconda puntata: diretta e esibizioni (oggi, 3 marzo)

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI SECONDA PUNTATA: SUCCESSO AL DEBUTTO (OGGI, 3 MARZO) - L’ottava stagione di Italia’s Got Talent è pronta a tornare sul piccolo schermo di TV8 e Sky Uno oggi, venerdì 3 marzo 2017, con la seconda puntata dedicata alle Audizioni. Il primo appuntamento, che ha coinciso con il debutto dell’edizione targata 2017, ha ottenuto dei dati di audience davvero buoni, con una media di share (dei due canali) che ha raggiunto il 6% e oltre un milione e mezzo di telespettatori sintonizzati sulla rete pay o sulla rete in chiaro. In particolare quest’ultima ha segnato un aumento positivo dell’audience: anche i social network, come spesso accade, sono stati terreno di commenti e confronto tra il pubblico di Italia’s Got Talent. Anche la seconda puntata della trasmissione verrà accolta con lo stesso, incredibile affetto? Nina Zilli, Frank Matano, Claudio Bisio e Luciana Littizzetto - sotto l’abile di Lodovica Comello - sono pronti a raccogliere nuovi protagonisti con abilità straordinarie: a chi toccherà in prime time?

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI SECONDA PUNTATA: VIDEO ANTEPRIMA (OGGI, 3 MARZO) - Italia’s Got Talent 2017 ci ha abituati a personaggi particolari, con abilità e caratteristiche talvolta bizzarre e difficile da inquadrare al primo sguardo. E le facce che regalano i giudici di fronte a concorrenti del genere sono davvero da manuale. Ebbene, sembra che anche oggi, in occasione della seconda puntata di Audizioni, non mancherà un momento del genere. Sulla pagina Twitter ufficiale del programma, infatti, è stato condiviso un breve video di un uomo con indosso una lunga mantella e un cappello a punta. Abbigliamento davvero strano, che ricorda un po’ Gandalf il Grigio de Il Signore degli Anelli, tanto più che il personaggio in questione ha anche un bastone. Sul palco insieme a lui c’è una sorta di banchetto addobbato, e quando inizia a volteggiare su se stesso nessuno capisce bene che cosa stia per fare. In questo caso, le facce dei giudici - specie di Bisio - parleranno chiaro: qual è il suo talento? Clicca qui per vedere il tweet direttamente dalla pagina ufficiale di Italia’s Got Talent 2017.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI SECONDA PUNTATA: PARLA LUCIANA LITTIZZETTO (OGGI, 3 MARZO) - Anche l’imprevedibile e simpaticissima Luciana Littizzetto fa parte della giuria di Italia’s Got Talent: “È come quando fai il professore” ha commentato il volto di Che tempo che fa raccontando in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni in merito al suo ruolo di giurato “non sei contenti di dire 5, sei più contento di dare un bel 10. La bellezza di un’esibizione” ha piegato poi “è una cosa difficile da definire, è una roba che ti arriva feed è un miracolo. A volte, però, vediamo dei ‘balenghi’ notevoli e se qualcosa non funziona ormai te ne accorgi subito. Alcuni concorrenti vengono per gioco, altri ci puntano tanto. E allora mi viene la depressione se penso: ‘Ora come gli dico di no?’ Quest’anno la gara è molto appassionante e ci sono dei bravissimi comici….”. Curiosi di conoscerli più da vicino?

