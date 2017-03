Il Segreto/ Video replica puntata 2 marzo: Matias nei guai per colpa di Raimundo, a chi telefona Rafaela?

Il Segreto, video replica puntata 2 marzo: Anche nell'ultima puntata de Il Segreto abbiamo visto Dolores, la madre di Hipolito, covare profondo odio nei confronti di Mariana e Gracia. La moglie dell'ex sindaco Pedro Miranar non accetta infatti di essere stata estromessa dal progetto originario e per questo motivo continua a mostrarsi glaciale con le due ragazze, tanto da voler boicottare il successo della boutique. Riuscirà, un giorno, Dolores ad accettare la sconfitta, tra virgolette, e prendere con più sportività la situazione? Nel frattempo, continua ad essere fortemente in ansia donna Francisca circa le sorti di Raimundo, il grande amore della sua vita. Il vecchio Ulloa dovrà partecipare ad una manifestazione di protesta contro il governo centrale e per questo motivo la Montenegro, anche oggi, ha chiesto al padre di Emilia di non recarsi alla manifestazione per la sua incolumità. Chiaramente, Raimundo non ha accettato il consiglio della signora di Puente Viejo, volendo portare i suoi valori, i suoi ideali, sempre a testa alta, senza alcuna paura. Prosegue nel frattempo il flirt tra Camila ed Elias. Che tra i due ci fosse della chimica, quello che oggi noi chiamiamo feeling, è stato evidente fin dal loro primo incontro, quando la donna, appena giunta a Puente Viejo, scambiò il marito, sposato per procura, con uno dei suoi dipendenti. In data odierna, abbiamo visto Elias corteggiare, tramite un simpatico gioco, la moglie del Dos Casas. Un gioco, tra virgolette, che non è passato inosservato agli occhi del potente Hernando, che da pochi giorni ha dato il suo primo bacio a Camila. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 2 MARZO DE IL SEGRETO.

© Riproduzione Riservata.