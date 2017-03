Isola dei Famosi 2017/ Raz Degan ancora nel mirino: è guerra con Giulio Base e Samantha De Grenet

Isola dei Famosi 2017, Samantha De Grenet contro Raz Degan: “Sembriamo otto matti contro uno, quando invece è esattamente lui contro di noi" - Continuano gli scontri all'Isola dei Famosi e il protagonista è ancora Raz Degan. La spaccartura tra lui e il gruppo è sempre più evidente e sta causando molto malcontento. Uno degli ultimi sfoghi è stato quello di Samantha De Grenet, che nel corso di una chiacchierata con i compagni ha espresso il suo parere su Raz: “Sembriamo otto matti contro uno, quando invece è esattamente lui contro di noi. Raz fuori onda è il Raz vero, quello che ci insulta, quello che ci dice ’siamo piccoli’, che siamo ingrati, disgraziati e quant’altro. E poi invece in puntata sembra che il pubblico sia tutto a favore suo e noi siamo i cattivi dell’Isola. E non mi sta tanto bene questo“. L'idea di Samantha rispecchia anche quella di molti altri del gruppo, che confermano l'ostilità nei confronti di Raz. D'altronde quest'ultimo non è da meno e non ha mai nascosto la sua opinione su alcuni dei suoi ex compagni, tanto che, mostrando alla nuova arrivata Imma Ferrante la sua nuova casa, ha ironizzato dichiarando che: “Preferisco stare vicino al cesso, ma non in compagnia di alcuni ces*i“.

Isola dei Famosi 2017, "Raz Degan favorito dalla produzione nella prova leader": Giulio Base lancia l'accusa - L'atmosfera è davvero ostile sull'Isola dei Famosi e l'argomento principale continua ad essere Raz Degan. Nel daytime di oggi i naufraghi hanno affrontato la nuova prova leader che ha visto ancora una volta in testa Raz Degan, ma Giulio Base ha sollevato il dubbio che il rivale fosse stato favorito rispetto agli altri, accusa ovviamente smentita prontamente da Stefano Bettarini. Tornati dalla prova è così sorto un nuovo scontro tra Raz e Giulio: Degan non ha infatti apprezzato l'illazione di Base ecco perchè ha iniziato col sottolineare le sue abilità, mettendole a confronto con quelle del rivale. Anche Giulia Calcaterra non si è risparmiata e ha stuzzicato Raz mostrando la sua cospicua pesca e invitandolo sarcasticamente al loro banchetto. Insomma la tensione cresce, gli scontri pure, ma a beneficiarne appare essere ancora Raz Degan.

