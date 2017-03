L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE/ Su Rete 4 il film con Sean Connery e Michael Caine (oggi, 3 marzo 2017)

L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - L'uomo che volle farsi re, il filmin onda su Rete 4 oggi, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 16.00. Una pellicola d'avventura che è stata realizzata nel 1975 e diretta da John Huston (Il mistero del falco, La regina d'Africa, Il tesoro della Sierra Madre) ed interpretato da Sean Connery (Agente 007 - Licenza di uccidere, Gli intoccabili, Caccia a Ottobre Rosso), Michael Caine (Il Cavaliere Oscuro, Youth - La giovinezza, Alfie) e Christopher Plummer (Tutti insieme appassionatamente, Beginners, Remember). Il film ottenne 4 nomination agli Oscar, senza però vincerne nessuno, come miglior sceneggiatura non originale, migliori costumi, miglior montaggio e migliore scenografia. Il film è tratto dal racconto L'uomo che volle essere re, scritto da Rudyard Kipling nel 1888 nella raccolta Il risciò fantasma e altri racconti dell'arcano. La trasposizione cinematografica è estremamente fedele al racconto, se non per particolari minori. Kipling è stato un autore molto prolifico e di grandissimo successo. La sua opera più nota è certamente la raccolta di racconti Il libro della giungla, da cui sono stati tratti due lungometraggi animati dalla Disney nel 1967 e nel 2003. Dallo stesso libro sono stati tratti ben 3 film, il primo nel 1942, di cui sono stati realizzati due remake nel 1994 e 1998. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Daniel Dravot (Sean Connery) e Peachy Carnehan (Michael Caine) sono ex sottufficiali dell'esercito inglese in cerca di fortuna in India. I due decidono addirittura di conquistarsi un regno in una regione ancora inesplorata dagli occidentali, il Kafiristan. I due prima di partire si rivolgono a Kipling (Christopher Plummer) perchè faccia da garante ad un contratto secondo cui divideranno equamente i proventi della loro impresa. Vista la loro esperienza militare Daniel e Peachy, giunti in Kafiristan dopo una lunga marcia, riescono facilmente ad unificare sotto il loro dominio le tribù locali. Per coincidenza Daniel, che è un membro della massoneria, porta al collo un ciondolo identico ad un simbolo sacro del Gran Sacerdote di Nicandergal. Daniel viene quindi considerato un dio dalla popolazione locale, ed incoronato re. Peachy vorrebbe fuggire con il tesoro su cui Daniel ha finalmente messo le mani, ma quest'ultimo si è lasciato conquistare dall'idea di avere veramente una missione divina da compiere in Kafiristan. Daniel intende governare il suo nuovo popolo come un vero imperatore-dio e prendere in moglie Rossana, una ragazza locale, per assicurarsi una discendenza.

