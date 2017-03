LA PORTA ROSSA/ Oggi, venerdì 3 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

LA PORTA ROSSA, OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 3 marzo 2017) - In moltissimi si sono ormai già appassionati alle indagini di Leonardo Cagliostro e di tutta la sua vecchia squadra, ne La porta rossa: altrettanti, dunque, rimarranno delusi sintonizzandosi stasera - venerdì 3 marzo 2017 - in prime time sul piccolo schermo di Rai 2. Originariamente, la programmazione della fiction era stata annunciata con un doppio appuntamento settimanale, al mercoledì e al venerdì: poi sarebbe continuata occupando la sera che anticipa il weekend, per le ultime due puntate. In casa Rai, però, si è deciso di organizzare in modo diverso i palinsesti e per questo stasera non verrà trasmesso il quarto episodio, rimandato invece all'8 marzo prossimo. Più tardi, dunque, il nuovo programma guidato da Antonella Clerici su Rai 1 - Standing Ovation - avrà campo libero, e la seconda rete nazionale ospiterà la pellicola Non-stop, con Liam Neeson. Le anticipazioni in merito al quarto appuntamento con La porta rossa arrivano a sconvolgere gli equilibri di tutti i principali protagonisti: se da una parte Vanessa, delusa dalle parole della madre, tornerà ad allontanarsi da Filip e proverà a recuperare il rapporto con i suoi vecchi amici e con il bel Raffaele, dall'altra Anna si troverà in grande pericolo, minacciata da un uomo con una pistola, proprio come era avvenuto nella visione avuta da Leo. Che cosa sta succedendo? E di che si tratterà?

