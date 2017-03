LAURA CHIATTI/ Vuole fare la mamma a tempo pieno: "penso sempre di lasciare il lavoro"

LAURA CHIATTI: L'ATTRICE VORREBBE FARE LA MAMMA A TEMPO PIENO E PENSA DI LASCIARE IL SUO LAVORO (OGGI 3 MARZO 2017) - Laura Chiatti vorrebbe fare la mamma di professione e passare tutto il suo tempo insieme ai suoi due figli, Enea e Pablo, avuti dalla relazione con Marco Bocci. La nota attrice in una recente intervista a Verissimo aveva svelato di avere un grande problema, il dover soffrire la lontananza dai figli quando deve essere fuori per lavoro, tanto da avere le lacrime agli occhi: "Da quando ho due bambini vivo il mio lavoro con più difficoltà e senso di colpa, il mio lavoro mi diverte ma amo più stare a casa con i miei due figli. Mi piacerebbe tanto fare la mamma a tempo pieno" le parole di Laura Chiatti che si dice fortunata ad avere un lavoro del genere, e di essere eccessiva visto che il ruolo di attrice non la tiene occupata di certo tutti i giorni. L'attrice dice anche di aver pensato diverse volte a lasciare il suo lavoro, e non ci penserebbe due volte se dovesse farlo per il bene dei suoi due bambini: "Penso di lasciare il lavoro tutti i giorni, ma mio marito me lo vieta. Marco dice che è importante avere una mia individualità" conclude Laura Chiatti.

LAURA CHIATTI: L'ATTRICE VORREBBE FARE LA MAMMA A TEMPO PIENO E PENSA DI LASCIARE IL SUO LAVORO (OGGI 3 MARZO 2017) - Laura Chiatti e Marco Bocci vivono alla grande la loro storia d'amore, anche se il lavoro li terrà separati per almeno un mese. La coppia ha avuto due figli, Enea di due anni e Pablo di sette mesi, e l'attore di 'Squadra Antimafia' si è trasferito in questi giorni a Palermo per girare 'Liberi sognatori. Le idee non si spezzano mai', la nuova fiction che andrà in onda su Mediaset che avrà come protagonisti per ciascuna puntata una vittima della mafia. Laura Chiatti, invece, si è trasferita a Perugia insieme ai suoi due figli ed ha deciso di fare la mamma a tempo pieno, almeno fin quando non tornerà il marito. La coppia è più solida che mai, Marco Bocci sta condividendo su Instagram ogni video delle riprese della nuova fiction Mediaset, mentre la moglie non perde occasioni per manifestare il suo amore per i due figli, stando sempre a casa con loro. Bello vedere i due super innamorati, la lontananza non sarà certo un problema.

