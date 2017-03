LUIGI E GEMMA, RUOLI INVERTITI: L'IMPRENDITORE TENTA DI ESSERE UN PADRE MODELLO (AMORE PENSACI TU, PUNTATA 3 MARZO 2017) - In Amore Pensaci Tu, Gemma mantiene la sua promessa e delega a Luigi tutte le incombenze della casa, compreso portare a scuola e in piscina la piccola Caterina. Il marito non può venir meno alla parola data in precedenza e accetta tutto, ma al cantiere ci sono dei lavori che chiedono la sua supervisione e per la prima volta nella sua vita Luigi è costretto a delegare a Chiara le sue responsabilità. Nella puntata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, Luigi dovrà proseguire il compito di genitore modello, continuando ad essere presente per le figlie. Solo la più piccola sembra dargli meno problemi, dato che Camilla dovrà continuare a fare i conti con la gravidanza e Chiara continuerà a sentirsi a disagio per la sua vicinanza con Jacopo, che però vuole tornare a tutti i costi con la moglie Elena. Nel precedente appuntamento, Gemma ascolta le lamentele della sua amica Anna, che non si sente all'altezza del ruolo di mamma, ma l'infermiera la sprona a reagire. A casa di Luigi, Camilla ha un brutto litigio con il fidanzato e inaspettatamente trova nel padre una spalla su cui piangere. L'uomo va a casa di Jacopo per sovrintendere i lavori di ristrutturazione ma trova Chiara, che gli comunica di voler portare a termine da sola il lavoro.

LUIGI E GEMMA, RUOLI INVERTITI: L'IMPRENDITORE TENTA DI ESSERE UN PADRE MODELLO (AMORE PENSACI TU, PUNTATA 3 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata di Amore Pensaci Tu, abbiamo vissto come Luigi riceve le confidenze di Anna, mentre decide di fare qualcosa per Camilla. Convince quindi il suo fidanzato ad andare a casa e fare pace, ma anche se sembra aver vinto, i due ragazzi finiscono per appartarsi in camera da letto e vengono scoperti da Luigi e Nicola. A fine giornata l'imprenditore è sconsolato e si confida con Gemma: non immaginava che fare il papà presente richiedesse così tanto sforzo. La compagna, però, prova a rincuorarlo, dicendo che andrà sempre meglio. L'anno scolastico di Camilla è a rischio, a causa delle continue assenze della ragazza, dovute alla gravidanza e il padre assume Nicola, il figlio di Anna e Marco, perché le dia delle lezioni private. Luigi va a trovare Jacopo per vedere come procedono i lavori, l'uomo è disperato per l'ennesimo litigio con Elena, ha perso il peluche della figlia e chiede aiuto all'amico per ritrovarlo. I due notano che una bambina al parco ha il peluche e lo rubano ma si accorgono di aver commesso un errore e Luigi manda la figlia Caterina a restituire l'orsacchiotto. Quando torna a casa, Luigi scopre che Camilla ha litigato con Nicola, l'uomo costringe la figlia a chiedere scusa al suo amico perché c'è in gioco la sua promozione scolastica. Mentre prova a tenere sotto controllo Camilla con i suoi doveri scolastici, Luigi non si accorge che Chiara si è presa una bella cotta per Jacopo e il suo voler aiutare il calciatore le si è rivoltato contro.

