MAD MAX: FURY ROAD/ Su Italia 1 il film con Tom Hardy e Charlize (oggi, 3 marzo 2017)

MAD MAX: FURY ROAD, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Mad Max: Fury road, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere fantascienza del 2015 che è stata diretta, prodotta e co-sceneggiata da George Miller (Interceptor, Le streghe di Eastwick, Babe va in città) ed interpretata da Tom Hardy (Taboo, Revenant - Redivivo, Il cavaliere oscuro - Il ritorno), Charlize Theron (Biancaneve e il cacciatore, Monster, Aeon Flux - Il futuro ha inizio) e Nicholas Hoult (Equals, Warm bodies, X-Men Apocalypse). Il film è una rivisitazione della saga di culto di Mad Max realizzata dallo stesso George Miller fra il 1979 e il 1985. Il film è in lavorazione addirittura dal 1997, con le riprese che avrebbero dovuto iniziare nel 2001. Gli attentati dell'11 settembre hanno causato un primo rinvio, al 2003, che poi si è protratto per quasi un decennio. Mad Max: fury road è stato accolto con consensi quasi unanimi da pubblico e critica, che l'hanno giudicato il miglior titolo action dell'anno e fra i migliori di sempre. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MAD MAX: FURY ROAD, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - In un'Australia post apocalittica, Max Rockatansky (Tom Hardy) è un ex poliziotto ossessionato dalla morte della sua famiglia. La civiltà è praticamente finita, e il mondo è ora preda di bande di guerriglieri e predoni. Mentre Max vaga per il deserto australiano viene catturato da un gruppo chiamato Fratelli di Guerra, comandato da Immortan Joe. Qui viene sottoposto a continui salassi, e il suo sangue utilizzato per delle trasfusioni ai membri feriti della banda. Furiosa (Charlize Theron), membro della banda, nel frattempo fugge con le mogli di Joe. Questi si lancia all'inseguimento, portandosi dietro anche Max. Una grande tempesta di sabbia coinvolge però sia inseguitori che inseguite, e Max si trova disperso nel deserto insieme alle mogli, Furiosa e Nux (Nicholas Hoult), un giovane membro dei Fratelli di Guerra. Il gruppo, unitosi per necessità, riesce a raggiungere i complici di Furiosa, ma quest'ultimi li attaccano. Immortan Joe intanto si sta alleando con altre bande per andare a recuperare le sue mogli e punire Furiosa in modo esemplare.

