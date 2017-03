MARCO E ANNA / La famiglia capovolta: lui assapora il successo professionale (Amore pensaci tu, 3 marzo 2017)

MARCO E ANNA, I PERSONAGGI INTERPRETATI DA FILIPPO NIGRO E GIULIA BEVILAQUA: L’UOMO FINALMENTE SI SENTE REALIZZATO PROFESSIONALMENTE (AMORE PENSACI TU, 3 MARZO 2017) – Questa sera in prima visione ritornano le emozioni regalate dalla fiction Amore Pensaci tu, basata sul format australiano House Husbands e realizzata dalla Publispei in collaborazione con la RTI. Tra i personaggi più seguiti c’è la coppia composta da Marco ed Anna interpretati rispettivamente da Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua. Prima di rivederli all’opera ricordiamo quanto avvenuto nella scorsa puntata: a casa di Marco e Anna regna il caos più totale, l'uomo ha ripreso a lavorare a tempo pieno e le pulizie di casa ricadono su Anna, che si sente inadeguata e incapace e non vive serenamente il passaggio. La dottoressa si confida con l'infermiera Gemma perché non è in grado di fare tutto quello che faceva il marito. Marco ha dovuto presenziare un'importante riunione di lavoro e non può accompagnare la figlia a nuoto per cui Anna è stata a farsi carico dell'impegno e per la prima volta dopo tempo realizza quanto il marito si sia dedicato alla famiglia senza farle mai pesare nulla. Marco rientrato a casa molto stanco ma anche felice giacchè la riunione è andata molto bene sentendosi finalmente un uomo realizzato non solo in famiglia ma anche a lavoro. Anna invece si ritrova a gestire i problemi sentimentali e scolastici di Nicola: il ragazzo è cotto di Camilla e ha preso una nota a scuola per ave risposto male a un professore. Quando tutto sembra perduto, il ragazzo riceve una bella notizia da Luigi, il padre della ragazza: le darà delle ripetizioni private per aiutarlo a passare l'anno scolastico.

MARCO E ANNA, I PERSONAGGI INTERPRETATI DA FILIPPO NIGRO E GIULIA BEVILAQUA: IL FILM CHE RIANIMA LA LORO ROUTINE (AMORE PENSACI TU, 3 MARZO 2017) – Qualche giorno in casa sembra essere raggiunta una certa routine ma un nuovo fulmine sta per abbattersi sulla famiglia. Anna riceve una strana telefonata dal suo amico Francesco. Il film che l'uomo ha sceneggiato è di prossima uscita ma non vuole in alcun modo che i suoi amici lo vedano, in particolare Marco. Poco dopo lo sceneggiatore si presenta in ospedale e racconta tutta la verità. Come soggetto del suo film si è ispirato alla vita di coppia di Anna e Marco, con lei che lavora e lui che resta a casa per accudire ai figli. Purtroppo per loro, Nicola ha già raccontato al padre dell’uscita del film con lo stesso Marco che lo vuole assolutamente vedere. Per distrarre Marco, Anna prepara una serata romantica per loro due soli ma sul più bello, Jennifer, il nuovo capo di Marco, invita la coppia al cinema. Anna non può rifiutare l'invito e la coppia va alla serata di gala. Marco apparentemente prende bene il film e il modo in cui è stato dipinto ma una volta solo con la moglie appare molto adirato e deluso dall'immagine che Francesco ha dato di lui. Il film porta dei problemi anche ad Anna sul luogo di lavoro. Un medico del suo ospedale, che in passato ha avuto una relazione con la donna, per poi essere mollato a favore di Marco si è riconosciuto nella descrizione del film. Marco non riesce a mandare giù l'idea di essere etichettato solo come un papà a tempo pieno ma Jennifer gli fa cambiare idea: se Anna ha lasciato il fidanzato perfetto per stare con lui, Marco è un uomo speciale e molto fortunato. L'uomo capisce di aver reagito male con la moglie e corre in ospedale per farsi perdonare. Marco trova Anna sola nel suo ufficio e si spoglia ma non si accorge che la donna stava facendo una conferenza di lavoro. Alla fine però la dottoressa la prende bene e i due ci scherzano sopra. La sera di rientro a casa e senza figli tra i piedi i due finiscono il loro appuntamento romantico, rimandato per ben due volte.

© Riproduzione Riservata.