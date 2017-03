MARIA GRAZIA CUCINOTTA/ "Le donne abusate hanno paura di tutto”, ma 'io non mi arrendo'

MARIA GRAZIA CUCINOTTA: L'ATTRICE IMPEGNATA NEL SOCIALE NELLA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (OGGI 3 MARZO 2017) - L'attrice Maria Grazia Cucinotta ha deciso di impegnarsi nel sociale ed in un'intervista a Famiglia Cristiana parla della sua associazione 'Io non mi arrendo'. Questa si batte contro la violenza sulle donne, fondata insieme ad un team di magistrati, avvocati e psicologi: "Tutti insieme vogliamo capire dove la legge non funziona, si fanno tante lotte ma se le leggi non sono giuste le denunce sono inutili" le parole dell'attrice. Maria Grazia Cucinotta è diventata un punto di riferimento per tutte quelle donne che soffrono e lottano e non riescono a denunciare quello che le capita: "Mille volte mi hanno scritto per raccontarmi le loro storie, mi contattano soprattutto su Facebook. Ci sono tante donne che non hanno il coraggio di denunciare, quando le incontro alle manifestazioni le riconosco subito perché le donne abusate hanno paura di tutto" conclude l'attrice e regista, che non parla solo di donne maltrattate ma anche di quelle che ogni giorno devono lottare con la malattia, come il cancro.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA: L'ATTRICE IMPEGNATA NEL SOCIALE NELLA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (OGGI 3 MARZO 2017) - Maria Grazia Cucinotta oltre a fare l'attrice è anche una mamma a tempo pieno. L'attrice ha una figlia adolescente di nome Giulia, che ama immensamente, ed anche grazie a lei ha capito che bisogna educare i bambini fin dall'infanzia per renderli uomini migliori in futuro. "Avere una figlia adolescente mi spinge a lottare perché le cose cambino. Non ci sono reali prospettive per i giovani. Non è giusto che devono andare via per realizzare i loro sogni, l'Italia ha grandi talenti, quando sento determinate storie non riesco a crederci" le parole di Maria Grazia Cucinotta ai microfoni di 'Famiglia Cristiana'. L'attrice prenderà parte al nuovo spin-off di Masterchef, dedicato alle celebrità, dal prossimo 16 marzo su Sky Uno. A contendersi il titolo del Celebrity Masterchef saranno dodici personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo, Maria Grazia Cucinotta ha deciso di mettersi alla prova insieme ad altre sue colleghe, sarà un'edizione sicuramente entusiasmante.

