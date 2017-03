MASTERCHEF ITALIA 6 / Ed.2017 Finalisti, eliminati e pagella: i top e i flop della semifinale

MASTERCHEF ITALIA 2017, FINALISTI ED ELIMINATI, LE PAGELLE DELLA SEMIFINALE: I TOP - La sesta edizione di Masterchef Italia 2017 si avvia alla conclusione: sono solo tre i concorrenti rimasti in gara che la prossima settimana si sfideranno per aggiudicarsi l'ambito titolo. Si tratta di Valerio, Cristina e Gloria che hanno superato le difficili prove di ieri nelle quali non sono mancate le critiche da parte dei telespettatori. Ma chi sono i concorrenti che meritano di entrare nella lista dei top? La migliore in pagella è Cristina che ha figurato splendidamente durante l'esterna in Spagna, dimostrando di essere all'altezza di un ristorante a tre stelle Michelin. Voto 8 per colei che sembra ormai l'indiscussa favorita per la vittoria finale. Bene anche Margherita, nonostante l'eliminazione. E' vero che le sue uova non sono state un granché, ma è altrettanto vero che nella parte iniziale della puntata si è aggiudicata sia la Mistery Box che l'Invention Test, facendo la doppietta per la prima volta nella storia del programma. Voto 7 per la siciliana, a pari merito con Valerio: non è mai perfetto, ma non commette neppure grandi errori tanto che l'accesso alla finale può dirsi ampiamente meritato. I FLOP - Tra i flop inseriamo Gloria, che anche ieri è riuscita ad andare avanti con un colpo di fortuna dopo l'altro. Al termine della prima parte della puntata, i giudici hanno deciso di non eliminarla, facendola accedere direttamente al Pressure Test. E durante lo scontro con Margherita i giudizi sono stati estremamente severi nei confronti della siciliana, dando l'impressione che ci fosse un occhio di riguardo proprio verso Gloria. I fan ne sono certi, come confermando dalla serie incessante di critiche sul web.

