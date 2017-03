MERAVIGLIOSO BOCCACCIO/ Su Rai Movie il film con Riccardo Scamarcio (oggi, 3 marzo 2017)

MERAVIGLIOSO BOCCACCIO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - Maraviglioso Boccaccio, il film in onda su Rai Movie oggi, 3 marzo 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere drammatica del 2015 prodotta in Italia per la regia di Paolo e Vittorio Taviani. Il cast principale è composto da attori molto conosciusciuti come Lello Arena, Kasia Smutniak, Michele Rondino, Carolina Crescentini, Paola Cortellesi, Vittoria Puccini, Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart, Flavio Parenti, Nicolò Diana, Camilla Diana, Miriam Dalmazio, Eugenia Costantini, Jasmine Trinca, Josafath Vagni e Rosabell Laurenti Sellers tra gli altri. Il film è ispirato al Decameron di Giovanni Boccaccio. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MERAVIGLIOSO BOCCACCIO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Nel 1348, mentre Firenze è colpita dalla peste, un gruppo composto da dieci giovani, tre uomini e sette donne, si rifugia nella campagna toscana, e decide che l'unico modo per intrattenersi sia quello di raccontarsi delle brevi storie, o novelle. In particolare, il film tratta di cinque novelle dell'opera, quella di Messer Gentil de' Carisendi e Monna Catalina, una novella di Calandrino, quella dell'eliotropia, un'altra che narra dell'amore fra Guiscardo e Ghismunda, la novella della badessa e delle brache del prete, e infine quella di Federigo Alberighi. La prima novella citata parla di Messer de' Carisendi che arrivato a Modena, disseppelisce una donna da lui amata, data per morta. La donna, ripresasi, dà alla luce un figlio, e Messer Gentil porta la donna e il neonato a Niccoluccio Caccianimico, il marito della donna. La seconda novella tratta di Calandrino, Bruffo e Buffalmaco i quali vanno giù per il Mugnone per trovare l'eliotropia. Calandrino, convinto di averla trovata, torna a casa carico di pietre, e la moglie lo rimprovera e Calandrino, arrabbiato, la picchia. L'uomo, ai suoi compagni, racconta ciò che loro sanno meglio di lui. La terza novella parla di Tancredi, principe di Salerno, il quale uccide l'amante della figlia e le manda il cuore in una coppa d'oro. Sul cuore viene versata dell'acqua avvelenata e la figlia beve dalla coppa e muore. La quarta novella tratta di una badessa che si alza nel mezzo della notte, di fretta, per sorprendere una sua monaca accusata di essere a letto con l'amante. Con la monaca si trovava un prete e la donna, credendo di aver messo in testa il velo, si ritrovò invece in testa le brache del prete. La monaca si accorge dello sbaglio e liberata dall'accusa, può finalmente stare con l'amante. La quinta è ultima novella parla di Federigo degli Alberighi. L'uomo si innamora di Monna Giovanna, che però è già sposata, e spende la sua fortuna per cercare di conquistarla. A Federigo rimane solo un falcone, col quale si guadagna da vivere.

