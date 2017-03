MI RIFACCIO VIVO/ Su Rai 3 il film con Vanessa Incontrada (oggi, 3 marzo 2017)

MI RIFACCIO VIVO, IL FILM IN ONDA SU RAI TRE OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - Mi rifaccio vivo, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere commedia che è stata diretta da Sergio Rubini ed è stata prodotta in Italia nel 2013. Gli attori protagonisti del lungometraggio sono Neri Marcorè, Emilio Solfrizzi, lo stesso regista Sergio Rubini e Vanessa Incontrada. Il film viene trasmesso in prima visione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MI RIFACCIO VIVO, IL FILM IN ONDA SU RAI TRE OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Biagio Bianchetti è un uomo molto tranquillo, dal carattere mite. Il giovane ha un nemico, fin dai tempi in cui andava a scuola, Ottone Di Valerio. Biagio odia l'uomo, in quanto Di Valerio ha sempre avuto una vita facile, grazie alla ricchezza del padre. In aggiunta, Ottone ha sempre battuto Bianchetti in tutte le sfide e si è dimostrato il migliore. Biagio, nonostante il tempo trascorso, non ha mai dimenticato i suoi insuccessi e le sconfitte subite a causa del suo nemico. Ha provato a buttarsi alle spalle il suo passato senza soddisfazioni ma non ha mai raggiunto il suo intento. Ad un certo punto, Bianchetti e Ottone si rincontrano e ritornano nuovamente a sfidarsi. In questa ennesima prova, a perdere è Biagio, l'uomo è distrutto e sente di non poter più andare avanti. Bianchetti è depresso irrimediabilmente e non c'è più nulla che riesce a farlo risollevare dal tunnel di tristezza che lo avvolge. Un giorno Biagio compie un terribile gesto e si toglie la vita. L'uomo passa nell'aldilà. In paradiso fa un'interessante scoperta. A Biagio infatti viene data una seconda possibilità, a causa delle azioni buone che ha compiuto durante tutta la sua esistenza. Bianchetti torna in vita e ritorna quindi sulla terra ma per soli sette giorni, ha il compito di dimostrare di sapere affrontare qualsiasi tipo di difficoltà e di far vedere di essersi trasformato in un uomo migliore. Biagio accetta la seconda possibilità offertagli nell'aldilà, solo per dare fastidio a Ottone. L'uomo vuole dunque vendicarsi. Bianchetti prende allora le sembianze di un certo Dennis Rufino, un manager, che dirige l'azienda del nemico di sempre di Bianchetti. Quest'ultimo allora, nei panni di Rufino, cerca di fare fallire l'azienda di Ottone. Di Valerio, ad un certo punto, si trova in seria difficoltà. In quegli attimi, Biagio scopre che, dietro al carattere forte del suo nemico, si nascondono anche delle fragilità. Le debolezze di Ottone commuovono Bianchetti. A causa di ciò, Biagio comprende che ha sbagliato tutto e che non vuole più far del male a Di Valerio. Bianchetti, alla fine, cercherà di risolvere in tutti i modi la situazione economica dell'azienda di Ottone e arriverà anche a salvare la vita all'uomo. Biagio dimostrerà di essere diventato un uomo migliore e potrà ritornare a vivere senza alcuna scadenza di tempo.

© Riproduzione Riservata.