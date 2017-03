Madalina Ghenea è incinta/ Gravidanza annunciata su Facebook: 'è un miracolo'

MADALINA GHENEA E' INCINTA: LA MODELLA ANNUNCIA LA GRAVIDANZA ATTRAVERSO I SOCIAL (OGGI 3 MARZO 2017) - Madalina Ghenea, nota modella rumena di ventotto anni, aspetta un bambino dal milionario Matei Stratan. La notizia è arrivata dalla stessa Madalina che ha deciso di condividere questa grande gioia attraverso il suo profilo Instagram, in cui mostra l'ultima copertina di 'Gioia' che la ritrae con il pancione. "Sono felice di condividere con tutti questa gioia tanto attesa, il dono di un figlio, un vero e proprio miracolo" si legge nel post della modella rivolgendosi direttamente ai suoi fans italiani. Impossibile dimenticare la sua esperienza al Festival di Sanremo nel 2016, Madalina Ghenea coglie l'occasione per ringraziare tutti, visto che sul palco dell'Ariston si è sentita amata ed ammirata: "Non potevo che tornare da voi per condividere questo momento così speciale e così tanto desiderato. La maternità è un regalo che auguro a tutte le donne" continua nel post di Instagram che nel giro di poche ore ha raggiunto quasi cinquemila like. CLICCA QUI PER VEDERE IL POST DI MADALINA GHENEA

