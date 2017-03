NON STOP/ Su Rai 2 il film con Liam Neeson

NON STOP, IL FILM IN PRIMA SERATA SU RAI 2: LIAM NEESON NEL CAST (OGGI, 3 MARZO 2017) - Questa sera, 3 marzo 2017, Rai 2 propone in prima serata il film Non Stop. Il film uscito nelle sale cinematografiche nell'anno 2014, è prodotto dalla nota casa di produzione francese Studio Canal ed è diretto da Jaume Collett-Serra, regista spagnolo. Protagonisti principali della pellicola, di genere, thriller sono Liam Neeson (che ha collaborato col regista Collett-Serra anche per la realizzazione di Unknown - Senza Identità), Julianne Moore (Premio Oscar nel 2015 per Still Alice), Scoot McNairy e Michelle Dockery (lady Mary Talbot nel celebre Downton Abbey). Partecipa al cast del film anche l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o.

NON STOP, IL FILM IN PRIMA SERATA SU RAI 2: LA TRAMA DELLA PELLICOLA (OGGI, 3 MARZO 2017) - La trama del film ruota intorno alla figura di Bill Marks (interpretato da Liam Neeson), un poliziotto addetto alla sicurezza dei voli dal passato difficile e doloroso, che ha ormai perso passione per la vita. Tutto ad un tratto però, il poliziotto è costretto a ricredersi, quando improvvisamente viene chiamato all'azione per salvare la vita di ben 200 passeggeri di un volo internazionale che va da New York a Londra, sul quale sta viaggiando. Il poliziotto Bill Marks, viene infatti avvisato, da un misterioso messaggio anonimo, che lo informa che ogni venti minuti un passeggero potrebbe morire se il governo non accetta di trasferire, su un conto anonimo, la somma di centocinquanta milioni di dollari. Le minacce non si rivelano fondate, in breve tempo, infatti, sul volo ci sono le prime vittime e Bill deve ingaggiare una corsa contro il tempo, affidandosi a tutte le proprie forze per impedire al killer di compiere una strage di innocenti sull'aereo. Bill, oltretutto, deve anche convincere i passeggeri di non essere il responsabile delle morti, nonostante tutte le prove sembrano accusare il poliziotto, il suo passato violento sembra confermare i sospetti.

© Riproduzione Riservata.