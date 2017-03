Oroscopo 2017/ Paolo Fox, previsioni di oggi 3 marzo a LatteMiele: Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 3 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento con Paolo Fox per l'oroscopo di oggi, 3 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sarà una giornata molto particolare per l'Ariete che è pronto a svoltare in maniera decisa il suo momento attuale. Si vive in un grande stato di agitazione e questo porterà anche a qualche tensione in famiglia e sul lavoro. Il Toro invece è pronto a recuperare le energie per regalarle poi soprattutto a figli e famiglia. Ci sono delle prospettive interessanti e bisogna però ambire sempre a qualcosa di più. C'è da fare grande attenzione alle risorse economiche e potrebbero arrivare delle complicazioni legate ad alcuni tipi di relazione. I Gemelli vogliono puntare tutto sull'amore e proveranno a stimolare in diversi modi la loro curiosità. Il Cancro invece ha un cielo tranquillo e presto potrebbe usufruire di alcuni interessanti vantaggi. C'è un po' di soddisfazione e anche la voglia di riuscire a cambiare alcune cose con una forza e una grande impulsività.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi dell'Oroscopo 2017 di di oggi a cura di Paolo Fox segno per segno. Ariete: si è pronti ad una grande svolta. È in un grande stato di agitazione però molta di questa tensione è stata causata dalle sue scelte. Tutti quelli che sono delusi devono trovare il coraggio per mettersi in gioco. Toro: si ha in mente il recupero delle proprie energie, soprattutto nei confronti della famiglia e dei figli. Possono esserci grandi prospettive, ma bisogna costruire qualcosa di più. Deve fare attenzione alle finanze. Può capitare qualche problema di troppo nelle relazioni con gli altri. Gemelli: sono sempre più interessati all'amore, ma anche molto curiosi. L'amore c'è fino a quando c'è la curiosità. Cerca sempre qualcuno che rende spumeggiante la vita. Questa sera si farà sentire un po' di stanchezza. Cancro: c'è un cielo tranquillo. Non ha garanzie per il futuro e e certezze per il lavoro. Vorrebbe cambiare perché si sente insoddisfatto. Non bisogna trascinare questa tensione in amore. Una relazione con una persona gemelli o leone potrebbe essere interessante in questo periodo. Leone: si può essere molto motivati a fare e anche a ricordare che la vita va vissuta senza combattere ogni giorno. Chi ha un'attività in proprio può contare su accordi e contratti. Chi ha una bella idea da giocare anche in amore non deve tirarsi indietro.

Vergine: i nati sotto questo segno sentiranno un grande desiderio di rapportarsi agli altri in maniera positiva. Si fa sentire un po' di stanchezza maturata dal troppo lavoro e troppe cose da fare. Bisogna accettare anche un ruolo che apparentemente può sembra meno importante perché da cosa nasce cosa. Questo sabato e domenica saranno importanti per l'amore. Bilancia: soprattutto che riguardano la famiglia e l'amore. Amori in corso non sempre facili da gestire che però non possono essere condivisi nell'immediato. I week-end sono più intensi da questo punto di vista in amore. Scorpione: la Luna opposta porta ai nati qualche dubbio e forse qualche piccolo intralcio. Avere fiducia in se stessi è importante. Ha forti dubbi e tensioni, è sempre pronto alla critica. Prudenza in amore e qualche ritardo nel lavoro, ma arrivano grandi trionfi per chi deve laurearsi o diplomarsi.Non deve tirarsi indietro se riceve qualche proposta.

Sagittario: ora esprimono il meglio di loro stessi, mostrandosi anche un po' ribelli. Vogliono esprimere questa carica che hanno dentro, quando non ci riescono potrebbero stare male e vorrebbero tornare all'adolescenza. C'è voglia di sentimenti, un po' di pazienza con Gemelli e Vergine. Capricorno: è una giornata importante. Nel lavoro ci vuole prudenza, possono esserci delle piccole incomprensioni, ma non è un periodo no. Le storie di vecchia data vanno protette. Se un amore non va bisogna parlare. Acquario: si vive qualche possibilità in più in questi giorni. Oggi si sente ancora un po' di indolenza. Le cose nate negli ultimi tre anni possono determinare passione ed entusiasmo, ma non essere redditizie. Qualcuno dovrà pensare a rivedere qualcosa. Pesci: questa di venerdì è un'altra giornata interessante per chi ha una grande voglia di amare. Attività part time favorite ma soprattutto favorito è anche l'amore. In questo momento le passioni nascono spontanee.

