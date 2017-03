Oroscopo / Jupiter, le previsioni di oggi, 3 marzo 2017. Novità per l'Acquario e...tutti i segni

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 3 MARZO 2017 - Appuntamento con l'oroscopo di Jupiter anche oggi 3 marzo 2017, a Unomattina su Rai 1. Ecco le previsioni dell'astrologo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo che cosa ci aspetta per questa giornata di fine settimana e quali sono i consigli segno per segno di Jupiter.

L’OROSCOPO DI JUPITER DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2017 PER I SEGNI DI FUOCO - Le previsioni dell’astrologo Jupiter a Unomattina per gli amici dell’Ariete non sono del tutto positive: avrete infatti degli alti e bassi in amore che creeranno qualche grattacapo, ma non per colpa vostra. Riceverete molti consigli che vi saranno preziosi e le critiche saranno costruttive e fatte solo per farvi stare meglio. Al Leone, invece, verrà proposta una cosa indecente: approfittatene adesso, prima che sia troppo tardi, perché poi sarà meglio lasciare perdere. Sarete anche molto impegnati sul lavoro, il consiglio è quello di intervenire su qualsiasi questione che vi riguarda, senza pensarci due volte. Agite. Il consiglio per i nati sotto il segno del Sagittario è di mettere ordine nelle carte, ultimamente siete stati un po' disordinati. Ci sarà un rallentamento sul lavoro o in amore e per questo motivo, quindi, la vostra attenzione sarà rivolta molto di più a questo aspetto, trascurando altre cose che vi circondano.

L’OROSCOPO DI JUPITER DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2017 PER I SEGNI DI FUOCO – L’oroscopo di Jupiter per i segni di fuoco è decisamente positivo oggi. Per gli amici nati sotto il segno del Toro sta per iniziare un periodo molto buono, superate pertanto le paure che vi impediscono di crescere e migliorare. Lasciate che la gente si esprima liberamente su di voi e poi valuterete di conseguenza come agire. Anche per la Vergine è un periodo positivo, i vostri programmi sono ben impostati, ma il consiglio è quello di seguire con più attenzione i vostri interessi. Riceverete grandi apprezzamenti, che non mancheranno soprattutto in ambito affettivo. Per il Capricorno nel lavoro non mancherà la buona sorte, ma non sarà sufficiente, serve molto più impegno. Impegnatevi maggiormente se volete raggiungere determinati obiettivi che vi siete prefissati. Socializzate di più, ultimamente siete troppo chiusi in voi stessi: è il momento di dare una svolta.

L’OROSCOPO DI JUPITER DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2017 PER I SEGNI D’ARIA – Per i Gemelli, secondo le previsioni dell'oroscopo di Jupiter, si prospetta una giornata in salita, che però potrebbe avere dei risvolti positivi. Vi sarà assegnata una grossa responsabilità, che vi caricherà di aspettative ma vi gratificherà anche. All'inizio di questa giornata sarete lenti e molto pigri. Ascoltate le persone che cercano di darvi consigli importanti. Per il segno della Bilancia invece Giove suggerisce di evitare gli idealismi ed essere più concreti nell'affrontare le difficoltà che vi si presenteranno davanti. Vi state arrovellando, avete, infatti, pensieri che vi stanno continuamente in testa, ma non influiranno sul vostro modo di lavorare, sempre impeccabile. L’Acquario deve prendere in mano i problemi che gli si stanno per porre di fronte. Siete amanti delle novità e sempre pronti a mettervi in gioco, le opportunità non mancheranno di certo. In questa giornata dovrete saper risolvere alcune questioni private e sul lavoro, da non sottovalutare, è il momento di passare all’azione.

L’OROSCOPO DI JUPITER DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2017 PER I SEGNI D’ACQUA – Cari amici del Cancro, se intendete fare colpo su qualcuno, segnala l'oroscopo di Jupiter, il conto alla rovescia è iniziato: non esitate ancora o sarà troppo tardi. Avrete un umore altalenante che, oltre ad allontanare i nemici, potrebbe allontanare anche le persone più care. Siate più dolci con chi se lo merita. Per lo Scorpione si consiglia di fermarsi un momento. Se avete un'attività indipendente, è il momento di staccare la spina e organizzare un bel viaggetto. Avete la testa perennemente altrove e questa disattenzione vi potrebbe portare a svelare un segreto che è meglio mantenere tale. Forse è meglio parlare delle vostre difficoltà. I Pesci, segno d’acqua per eccellenza, hanno Mercurio, Sole e Nettuno nel proprio segno. Meglio dunque approfittare della buona sorte del momento. Per voi l'amicizia ha un valore impagabile e per questo occorrerà dimostrare alle persone che vi stanno vicino quanto contano per voi, non trattenetevi.

