PAOLO BONOLIS / Prove tecniche di Sanremo a casa Clerici? (Standing Ovation, venerdì 3 marzo 2017)

PAOLO BONOLIS, IL NOTO CONDUTTORE OSPITE SU RAI 1: TRA I PAPABILI PER LA CONDUZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO (STANDING OVATION, VENERDÌ 3 MARZO 2017) – Tra poche ore nella prima serata di Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con lo show musicale Standing Ovation, condotto da Antonella Clerici. Un programma che sta ottenendo un buon riscontro e che in questa nuova puntata si avvarrà della presenza di tanti ospiti d’eccezione come nel caso del noto conduttore televisivo Paolo Bonolis. Nell’ultimo periodo è stato protagonista su Canale 5 con la sua trasmissione Music che ha raccolto tantissime personalità di spicco del mondo della musica italiana ed internazionale per regalare al pubblico un prodotto di buona fattura che secondo molti rappresenta una sorta di prova generale del suo possibile ritorno in Rai per la conduzione del Festival di Sanremo 2018. Infatti, tra le opzioni più probabili quella che porta al conduttore di Avanti un altro, sembra essere la più credibile anche perché Bonolis ha ottenuto ottimi riscontri nelle sue pregresse esperienze sanremesi. Per lui potrebbe essere il terzo Festival nei panni di conduttori e qualora questa illazione dovesse corrispondere alla realtà dei fatti, sarebbe più che naturale il coinvolgimento di Luca Laurenti.

PAOLO BONOLIS, IL NOTO CONDUTTORE OSPITE SU RAI 1: BIOGRAFIA (STANDING OVATION, VENERDÌ 3 MARZO 2017) – Paolo Bonolis è nato a Roma nel giugno del 1961. Dopo aver completato gli studi conseguendo la laurea in Scienze politiche, si è dedicato a tempo a pieno al mondo dello spettacolo esordendo in tv nel 1979 nel programma per bambini 3,2,1.. contatto! Nei primi anni Ottanta decide di accettare la proposta della neo nata Italia 1 occupandosi sempre di programmi di bambini tra cui il celeberrimo Bim Bum Bam per ben 9 stagioni. Questo sarà il trampolino di lancio per una carriera scintillante in tale ambito. Negli anni Novanta ha condotto Bulli e pupe, Non è la Rai, Belli freschi, Sabato Notte Live, I cervelloni, Beato tra le donne, Miss Italia nel mondo, Luna Park, La zingara e tantissimi altri ancora. Tra i programmi di maggiore successo firmati Bonolis ricordiamo Affari tuoi, Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan? Il senso della vita, Avanti un altro e Music. Inoltre, ha recitato sul grande schermo nei film Classe mista 3 A e Commedia sexi.

© Riproduzione Riservata.