POMERIGGIO 5/ Il caso di Angela Ortu: di che cosa si discuterà oggi, 3 marzo? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 3 marzo 2017) - Durante il pomeriggio di oggi, 3 marzo 2017, torna l’appuntamento con Pomeriggio 5, talk show condotto da Barbara D'Urso. In attesa di vedere che cosa tratterà oggi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Nel corso della trasmissione c'è stato spazio per temi d'attualità, cronaca, gossip ed ospiti del mondo dello spettacolo. Uno dei primi servizi andati in onda riguarda il caso Ortu: Angela, una donna sarda di 46 anni, è stata ritrovata morta in un terreno. Il cadavere della donna è stato ritrovato poco lontano dal centro abitato di Li Punti: Angela mancava da casa dallo scorso 25 febbraio. Un altro servizio riguarda la terribile vicenda avvenuta a Vasto nelle scorse settimane. Italo era un ragazzo di vent'anni, che per fatalità investì Roberta. Ora anche il giovane è morto, ucciso dal coniuge della donna: all'inizio di febbraio sono stati celebrati i suoi funerali. Successivamente, sono state mandate in onda delle immagini piuttosto forti: riguarda il maltrattamento di alcuni anziani da parte di un'operatrice socio sanitaria di Voghera. La donna soleva picchiare, spintonare gli anziani di cui in teoria avrebbe dovuto prendersi cura. I parenti degli ospiti della casa di cura hanno dato l'allarme, notando degli ematomi sul corpo degli anziani. Infine, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, è stato mandato in onda un servizio riguardante la chirurgia estetica ed i seni rifatti delle celebrità più chiacchierate riguardo l'argomento, come Francesca Cipriani e Cristina Del Basso.

