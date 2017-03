QUARTO GRADO/ Anticipazioni, casi puntata 3 marzo: il giallo di Sara Capoferri, l’omicidio di Trifone e Teresa

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 3 MARZO 2017: IL GIALLO DI SARA CAPOFERRI, L’OMICIDIO DI TRIFONE E TERESA - La cronaca nera torna protagonista questa sera, venerdì 3 marzo 2017, su Rete alle 21.15 nella nuova puntata di Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini si occupa del giallo della settimana, quello di Sara Capoferri, la 37enne di Palazzolo in provincia di Brescia scomparsa nel nulla lo scorso 21 febbraio. La sua auto è stata trovata semibruciata vicino a un laghetto artificiale nei pressi della località Berlingo. Due testimoni avrebbero assistito agli ultimi spostamenti della donna, che già in passato si sarebbe allontanata da casa ma per periodi più brevi. Il mistero resta fitto e gli inquirenti cercano indizi utili all’indagine non solo in ambito familiare. Si tornerà a parlare poi del processo per l’omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, i fidanzati di Pordenone uccisi nel marzo del 2015 a colpi di pistola mentre si trovavano nel parcheggio della palestra frequentata dal militare. Il suo commilitone Giosué Ruotolo è imputato davanti alla Corte d’Assise di Udine e ora è stata chiamata a testimoniare la sua ex fidanzata, Maria Rosaria Patrone, accusata di favoreggiamento. L’udienza è però durata pochi minuti perché la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il programma curato da Siria magri si occuperà poi del caso Sarah Scazzi: per l’omicidio della tredicenne di Avetrana sono stati condannati zii Cosima e Michele e la loro figlia Sabrina.

