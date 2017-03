RITROVATO TESCHIO/ Rinvenute anche 4 mandibole: i resti sono umani?

RITROVATO TESCHIO A IMPERIA: RINVENUTE ANCHE 4 MANDIBOLE. I RESTI SONO UMANI? (3 MARZO 2017) - Macabra scoperta per un 70enne di Bardellini, in provincia di Imperia Oneglia, che in queste ore ha ritrovato un teschio ed altre ossa umane nel giardino della sua villa. A dissotterrare i resti, fra cui alcune vertebre e quattro mandibile, il cane del proprietario, forse attirato dal punto preciso dell'appezzamento per altri motivi. In seguito all'arrivo delle autorità, la villa è stata messa sotto sequestro, mentre ulteriori scavi hanno portato alla luce altri reperti. Impossibile per ora, sottolinea l'Ansa, attribuire alle ossa una data, un indizio che possa indicare da quanto tempo si trovassero sotto terra. L'unico particolare di cui sono certi gli investigatori, è che il decesso delle vittime non è avvenuto di recente, così come la loro sepoltura. Secondo gli inquirenti, si potrebbe risalire persino alla seconda guerra mondiale e potrebbe trattarsi in realtà di una fossa. Nei prossimi giorni, le ossa verranno analizzate nei laboratori specifici per ottenere più particolari, grazie alle ricerche effettuate sotto la guida del Procuratore Grazia Pradella.

