SCREAM QUEENS 2/ Anticipazioni del 3 marzo 2017: la Hoffel e Cassidy. Chi è il terzo Mostro Verde?

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Un viaggio da favola". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: la Munsh (Jamie Lee Curtis) e Zayday (Keke Palmer) trovano il corpo di Denise (Niecy Nash) e decidono di criogenizzarla in attesa di una cura. L'ex Decano ha paura tuttavia di poter finire come l'agente speciale e chiede l'aiuto della specializzanda per trovare una cura per se stessa. Intanto, Brock (John Stamos) manifesta i propri sentimenti a Chanel (Emma Roberts), che tuttavia richiede almeno un paio d'ore per elaborare il lutto per Chad. Dati i numerosi decessi, la Munsch inizia a chiedersi se il fallimento del CURE la trascinerà nel baratro, ma in modo del tutto inaspettato, appena una settimana dopo l'ospedale si riempie di centinaia di pazienti grazie alla pubblicità mediatica negativa. Il Decano rimane affascinato di un caso in particolare: Marguerite Honeywell (Andy Erikson) ha una strana sindrome che la porta a cambiare accento in ogni frase. Intanto, Chanel 3 (Billie Lourd) viene messa sotto pressione dalla Hoffel (Kirstie Alley), che la impiega nelle mansioni più gravose. Chanel però non ci sta, soprattutto perché crede che la loro infelicità sia dovuta al fatto che non hanno nessuno da comandare. Ecco perché decide di trovare altre Chanel da sottomettere, dandole inoltre in pasto al serial killer per poter sopravvivere. Zayday invece manifesta alla Munsch i suoi sospetti su Chamberlain (James Earl), ma scopre che non è mai stato assunto alcun volontario. Mentre Chanel 5 (Abigail Breslin) è sopravvissuta, ma costretta a rimanere bloccata per le fratture alle braccia, Chanel recluta due ragazze ed un ragazzo gay, Tristan St. Pierre (Pablo Castelblanco), che rinomina Chanel Pour Homme. Chanel 3 e Zayday riescono a rintracciare la moglie del paziente ucciso negli anni '80, mentre la Munsch licenzia la Hoffel, che di contro la ricatta rivelandole di conoscere il suo segreto. Per poter alleggerire la tensione ed attirare il killer verso i bersagli, le Chanel e Chanel Pour Homme danno un party in perfetto stile KKK. Hester (Lea Michele) rientrata nel gruppo, indirizza una delle ultime Chanel alla ricerca di un prezioso collier. Viene sostituita però da Chanel Pour Homme, il preferito di Chanel, che viene quindi ucciso al posto della vittima prescelta. Dato che l'idea di Chanel permette alle infermiere di lavorare con maggiore efficienza, la Munsch decide di assumere altre tre Chanel, 9, 10 e 11. Dopo aver fatto le dovute ricerche, Zayday e Chanel 3 scoprono invece che il bambino che stanno cercando è Cassidy (Taylor Lautner).

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 MARZO 2017, EPISODIO 6 "UN VIAGGIO DA FAVOLA" - Durante una riunione con il personale del CURE, l'infermiera Hoffel annuncia che in ospedale si terrà un concorso sulla raccolta di sangue e che il vincitore potrà andare in vacanza con tutte le spese pagate. Chanel ovviamente è determinata a vincere e decide di fare la sua raccolta personale, prelevando il sangue alle sue Minions. Tuttavia, la Munsch in seguito rivelerà che Chanel è affetta da una malattia venerea, che spinge Brock a riconsiderare il suo rapporto con lei. Intanto, Zayday e Chamberlain ottengono un campione da Jane per scoprire con certezza chi sia il figlio misteriosamente scomparso e quindi, forse, anche l'identità del Mostro Verde. Dopo aver realizzato di non poter vincere, Chanel decide di attuare il piano B, ma scopre che Hester le ha rubato le scorte di sangue per curare un paziente. Nonostante i tentativi, Chanel 9 viene uccisa ed una volta imbattuto nell'infermiera Hoffel, rivela di essere proprio Cassidy Cascade. Si scopre inoltre che la Hoffel è la sorella della cameriera che Chanel ha ucciso durane uno scherzo fallito e che ora sta meditando vendetta. La donna unisce quindi le forza a Cassidy e diventa il secondo Mostro Verde, ma si scoprirà che ne esiste un terzo...

