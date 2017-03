SHOOT'EM UP-SPARA O MUORI/ Su Iris il film con Monica Bellucci e Paul Giamatti (oggi, 3 marzo 2017)

SHOT'EM UP - SPARA O MUORI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - Shoot'em up - Spara o muori, il film in onda su Iris oggi, giovedì 3 marzo 2017 alle ore 23.05. Una pellicola dal genere azione che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2007 per la regia di Michael Davis. I protagonisti presenti nel cast sono Monica Bellucci, Paul Giamatti, Clive Owen e Greg Bryk. Il film non è da considerarsi una prima visione.

SHOT'EM UP - SPARA O MUORI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Una giovane di nome Donna sta aspettando il suo primo figlio e un un giorno mentre sta passeggiando per la strada, si trova in mezzo ad uno scontro a fuoco. In quel momento, la giovane capisce che gli uomini armati, che le sono attorno, stanno cercando di uccidere proprio lei. Mentre Donna è in pericolo, accorre in suo aiuto un uomo di nome Smith. La ragazza, a causa della paura di morire, si fa prendere dall'agitazione. Lo stress e il terrore che prova le provocano le doglie. Smith quindi prova a far partorire Donna, cercando di tranquillizzare la giovane in tutti i modi. Il parto è molto difficile, visti i killer, che braccano Smith e Donna. La giovane è disperata e non comprende chi voglia farla fuori. Finalmente, ad un certo punto, Donna riesce, con l'aiuto del suo salvatore, a partorire il suo piccolo. La ragazza stringe il suo bambino a sè ma fa appena in tempo a vedere suo figlio e i killer la uccidono senza pietà. Smith è sconvolto, nel vedere la ragazza morire, non sa cosa fare, ma alla fine decide di prendersi cura del neonato. Smith passa le sue giornate a pensare a chi può aver ucciso Donna. L'uomo, essendo ormai coinvolto in questa storia e avendo visto la sparatoria, decide di trovare gli assassini della ragazza. Prima di mettersi sulle tracce dei killer, decide di lasciare il figlio di Donna ad una prostituta. La giovane si chiama DQ. Smith comunque non fa neppure in tempo a cercare i sicari, che questi ultimi si fanno vivi con lui. Questi uomini sono dei terribili delinquenti, guidati da un boss spietato che si chiama Karl Hertz. Smith subito comprende che l'obiettivo dei criminali è quello di uccidere il neonato. L'uomo cercherà in tutti i modi di proteggere il bambino e anche la prostituta che ha appena conosciuto. Smith comunque alla fine salverà la vita al bambino di Donna e ucciderà tutti i sicari della giovane, riuscendo a fare giustizia.

