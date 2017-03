SLEEPY HOLLOW 4/ Anticipazioni puntata 3 marzo 2017: Dreyfuss diventerà immortale?

SLEEPY HOLLOW 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, venerdì 3 marzo 2017, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "La pietra filosofale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jenny (Lyndie Greenwood) entra in casa di Ichabod (Tom Mison) e scopre che è scomparso, ma poi nota una strana ragnatela. Jake (Jerry MacKinnon) la riconduce ad uno scritto di Franklin, riguardo ad un demone che potrebbe aver confinato il viaggiatore in un'altra dimensione. In quel momento, Ichabod si risveglia all'interno di un'aula di tribunale, accusato di menzogna e dell'omicidio di Abbie (Nicole Beharie). Scopre inoltre che l'accusa verrà gestita da Henry (John Noble) ed inizia a credere di trovarsi in una sorta di limbo in cui dovrà espiare le proprie colpe. Durante la notte, Jenny si avvicina ad un'area militare protetta per rubare i documenti di Franklin, ma viene sorpresa ed arrestata. Viene rilasciata però da Diana (Janina Gavankar), a cui fa presente che fuggire dalla verità che riguarda sia lei che la figlia non la porterà da nessuna parte. Trovano poi delle tracce di trascinamento nel bosco, che le conduce verso una grotta piena di ragnatele ed in cui trovano Crane avvolto in un bozzolo. Vengono attaccate subito da un demone dalle sembianze di ragno, ma non appena Diana lo ferisce, Jenny nota che è Crane a manifestare la ferita. Sono quindi costrette a fuggire, nell'impossibilità di aiutare l'amico. Facendo le dovute indagini, la squadra scopre che ciò che sta acaddendo al viaggiatore è collegato ad una donna che ha conosciuto in passato, Grace Dixon (Onira Tares). Date le pagine scritte da Washington in quel periodo, concludono che il giudizio di cui parla sia reale e che non solo Crane sta affrontando lo stesso destino, ma che tutti i militari della base verranno indotti al suicidio. Nel frattempo, Henry accusa il padre di averlo abbandonato ai suoi aguzzini e di averne infine provocato la morte. Il viaggiatore ammette invece che spesso vorrebbe avere la possibilità di parlargli ancora, ma di aver dovuto fare una scelta in base alla sua malvagità. La squadra invece scopre che potrebbero distruggere il demone grazie ad alcuni oggetti presenti in un'area privata. In aula, Henry accusa Crane di non aver compianto abbastanza la morte di Abbie e di aver cercato altri membri per la nuova squadra, fra cui una fanciulla. Gli ricorda inoltre che il suo mancato cordoglio indica proprio che sa quale destino nefasto attende i nuovi amici e aprendo una bara di legno, posta al centro dell'aula, gli mostra una parte del futuro. Distrutto dalla vista dei corpi privi di vita dei suoi amici, compreso quello di Molly, Ichabod è più propenso ad accettare il consiglio di Henry di impiccarsi. Nello stesso momento, Jenny e Diana riescono ad accedere nuovamente alla cripta e rinchiudere il denome, ridotto ormai in poltiglia. Al suo risveglio, Crane rivela inoltre di aver sentito la voce di Abbie, ma dal corpo di Molly. Non appena il gruppo si allontana, il demone ragno rinchiuso nel barattolo magico, riprende forma.

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 MARZO 2017, EPISODIO 5 "LA PIETRA FILOSOFALE" - Jobe sottrae un altro talismano da un predicatore, ma viene in seguito rubato da un misterioso mago. Crane e Dana iniziano ad indagare su una persona scomparsa, di cui chiedono spiegazioni a Dreyfuss, mentre il mago irrompe sul posto rivelandosi come Ansel, il socio del magnate. Durane le ricerche, Ichabod e Diana trovano alcuni contenitori del Fuoco greco in tutto il piano interrato e realizzano che Ansel intende in realtà uccidere Malcolm e distruggere la struttura. Intanto, il mago affronta il socio e gli rivela che il potere in suo possesso deriva dai sigilli che ha ricevuto durante la sua prigionia negli Inferi. Ichabod riesce però a sstordirlo per qualche istante, mentre il resto del gruppo imbocca un cunicolo segreto, ma si ritrovano in cantina. Mentre Jenny sfrutta un condotto per entrare nell'edificio, Malcom rivela di aver venduto l'anima in cambio di una vita più soddisfacente sotto ogni punti di vista e questo comprendeva anche l'eliminazione di Ansel. Dreyfuss tuttavia riuscirà a fuggire con l'artefatto, la Pietra Filosofale, con cui otterrà l'immortalità.

