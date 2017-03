STANDING OVATION / Rai 1, anticipazioni terza puntata 3 marzo: chi sarà eliminato? Meccanismo di gioco e cast

STANDING OVATION, ANTICIPAZIONI E DIRTTA TERZA PUNTATA 3 MARZO: CHI SARÀ ELIMINATO QUESTA SERA? I TALENTI ANCORA IN GARA - La prima puntata di Standing Ovation ha visto trionfare la coppia padre e figlia formata da Elsa e Stefano mentre la seconda hanno avuto la meglio Alessia e Mario, cosa succederà questa sera a partire alle 21.10 circa quando su Rai1 si riapriranno le porte del programma condotto da Antonella Clerici? Ecco a seguire le dieci coppie di Standing Ovation: Angelica e mamma Stefania (Roma), Aurora e papà Omar (Torrazza Coste – PV), Valerio e mamma Fabiola (Pombia – NO), Maria e papà Ernesto (Salerno), Elsa e papà Stefano (Carloforte – CA), Joao e mamma Sabrina (Roma), Giulia e zia Giovanna (Palermo), Daniele e mamma Eleonora (Roma), Alessia e papà Mario (Grassano - MT), Emanuele e papà Luigi (Casaluce – CE). Nel corso della prima puntata sono state eliminate Giulia e Giovanna mentre nella seconda Valerio e Fabiola, chi uscirà questa sera? Lo scopriremo a breve! Nel frattempo però, la critica musicale ha espresso pareri molto discordanti su Standing Ovation e, sul sito di rockol.it, troviamo una recensione molto "forte". "Quel che conta, in questo disgustoso e repellente programma televisivo in cui vince chi fa alzare più gente del pubblico (da cui “standing ovation”, capito?) e più componenti di una giuria indescrivibilmente eterogenea (Nek, Loredana Bertè, Romina Power), è la pateticità del caso umano", si legge nell'articolo, sarà davvero così oppure vogliamo dare al programma un'altra chance? L'appuntamento è per questa sera, a partire dalle 21.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

STANDING OVATION, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 3 MARZO: IL MECCANISMO DI GIOCO - Stasera si apriranno i battenti della terza puntata di Standing Ovation, il programma di Rai 1 condotto per cinque serate da Antonella Clerici, al venerdì sera. Le coppie scelte per lo spettacolo sono state dieci facendo una selezione di ben duemila concorrenti. Qual è il meccanismo di gioco del programma? Le dieci coppie genitori-figli si scontreranno ogni sera in due manche differenti. Al termine delle varie esibizioni le coppie comprendono immediatamente quale voto ha dato loro la giuria avendo a disposizione 50 punti ciascuno assegnabili solo se, alzata la music box i giurati si trovano o meno in piedi. Il voto dei giurati viene quindi sommato a quello del pubblico che, con lo stesso meccanismo si alza in piedi e, il totale complessivo della gente in studio può arrivare ad un massimo di 300. Al termine di ogni manche, le due coppie che hanno ottenuto il punteggio più basso saranno a rischio eliminazione e si sfideranno per rimanere in gara e, durante l'ultima sfida conterà solo ed esclusivamente il voto del pubblico. Alla fine di ogni esibizione però, la giuria potrà nuovamente essere interpellata per esprimere il suo parere. Durante ogni serata ci sarà un ospite musicale che canterà la sua hit del momento e verrà intervistato dalla padrona di casa. Durante la prima puntata è toccato al trio di tenori de Il Volo mentre nella seconda puntata è arrivato in studio a Francesco Gabbani, vincitore della 67esima edizione del Festival di Sanremo con "Occidentali's Karma".

STANDING OVATION, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 3 MARZO: ANTONELLA CLERICI PARLA DI MARIA DE FILIPPI E DEL CAST - Stasera, venerdì 3 marzo 2017, sulla rete ammiraglia di Casa Rai andrà in onda il nuovo appuntamento con Standing Ovation, il programma condotto da Antonella Clerici a partire dalle 21.10 circa. Attorno al nuovo show musicale si sono già sollevate - come volevasi dimostrare - le prime polemiche riguardo il cast e la giuria di qualità che giudica ogni settimana le coppie di genitori-figli durante le varie esibizioni. L'Antonellina Nazionale è stata prontamente criticata sui social network per aver "scippato" a Maria De Filippi grande parte del suo vecchio cast. Ed infatti, in studio compaiono Nek e Loredana Bertè, rispettivamente ex vocal coach e giudice di Amici di Maria. La Clerici però, ha voluto specificare che non ha "rubato" proprio niente a nessuno: “La giuria di Amici cambia sempre - ha esordito la conduttrice tra le pagine di Oggi - e poi non volevo rinunciare alla visione trasgressiva di Loredana Bertè, né alla sensibilità musicale di Nek. Romina Power, invece, l’ho voluta perché volevo portasse una visione internazionale anche dei rapporti tra genitori e figli". Antonella Clerici, ha inoltre precisato di non avere assolutamente alcun attrito nei confronti di Maria De Filippi: "Mi piace il suo essere schiva, quasi timida, senza fronzoli. Ci lavorerei volentieri e penso che non saremmo in competizione, anche perché a lei di fare la conduttrice in fondo non interessa: lo fa perché se c’è lei gli ascolti salgono, altrimenti sarebbe felicemente una autrice e produttrice. Lei in Rai? Mi pare francamente fantascienza, a Mediaset non la lascerebbero mai andar via”.

