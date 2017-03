STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amore pensaci tu, Mad Max - Fury Road (venerdì, 3 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 3 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, la programmazione dei canali Mediaset prevede molte interessanti prime visioni di film mai andati in onda prima in Italia sul piccolo schermo. Inoltre ci sono tante fiction, telefilm e programmi di approfondimento tra i più amati del pubblico Mediaset. Una prima visione è prevista sulla rete ammiraglia con una nuova puntata di Amore pensaci tu, Italia 1 trasmette invece un film di fantascienza e Rete 4 propone un programma di attualità. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale Cinque, dove alle 21:10 circa va in onda un nuovo episodio della fiction italiana Amore pensaci tu che ha come protagonista Emilio Solfrizzi. La prima puntata è andata in onda la settimana passata, quella di stasera si intitola Show&Tell/Quando i bambini ci tengono. In seconda serata Nicola Porro conduce Matrix, programma di approfondimento sui fatti di più stretta attualità in Italia. Italia Uno dedica tanto la prima che la seconda serata al genere della fantascienza. Alle 21.10 viene trasmesso in prima visione il film Mad Max - Fury Road (2015), remake dell'omonima pellicola cult del 1979 interpretata da Mel Gibson. L'azione è ambientata in un futuro post apocalittico nel quale un uomo deve cercare di sopravvivere sulla strada. Alle 23:45 viene trasmesso il film The chronicles of Riddick (2004), seguito di un precedente film interpretato da Vin Diesel. Rete Quattro parla di cronaca nera con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini, Quarto Grado. In seconda serata proseguono le narrazioni on the road di Donnavventura, che visita diversi paesi del mondo. La 5, Iris e Italia 2 propongono gli altri film della prima serata Mediaset. Si comincia su La 5 con una divertente commedia che si intitola Cosa aspettarsi quando si aspetta (What to Expect When You're Expecting, 2012) interpretata da un cast all stars. Elizabeth Banks, Cameron Diaz e Jennifer Lopez sono protagoniste insieme ad altri interpreti di alcune storie che raccontano dubbi, timori e perplessità che assalgono le coppie durante una gravidanza. Per il ciclo Friday in Action Iris manda in onda il film d'azione The Baytown outlaws (2012) con Billy Bob Thornton, in prima tv. La pellicola racconta di una donna che assolda un gruppo di fuorilegge per ritrovare suo figlio rapito. Infine Italia 2 trasmette il film Kick Ass 2 (2013), anche questo in prima tv, che racconta di uno sgangherato gruppo di super eroi. A concludere il palinsesto Mediaset di stasera, Top Crime trasmette due nuovi episodi del telefilm Blindspot e Boing pensa ai più piccini con i cartoni animati del cane Scooby Doo. Mediaset Extra festeggia i 30 anni del Bagaglino trasmettendo in prima tv lo spettacolo Magnamose tutto! per fare quattro risate spensierate.