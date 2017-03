STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Standing ovation, La porta rossa, Mi rifaccio vivo (venerdì, 3 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 3 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, il palinsesto delle reti Rai è stato ben preparato per garantire ai telespettatori il meglio della qualità sui programmi. Sulle reti Rai c'è un nuovo appuntamento fisso per i fan di Antonella Clerici e dei programmi musicali, si tratta di Standing ovation, un talent show che fin dalla prima puntata ha fatto registrare degli ottimi dati d'ascolto. Non mancano ovviamente molte alternative ed altri appuntamenti fissi tra fiction e telefilm. Ma scopriamo subito nel dettaglio il resto della programmazione Rai di stasera.

Rai Uno dunque propone in prima serata i giovani concorrenti di Antonella Clerici che in Standing ovation si esibiscono e si sottopongono al severo giudizio di Loredana Bertè, Romina Power e Nek. Al termine della puntata va in onda l'informazine flash del TG1. Altro appuntamento fisso del venerdì sera su Rai Due è quello con La porta rossa, il cui primo episodio è andato in onda venerdì 24 febbraio. La porta rossa mescola paranormale e poliziesco raccontando la storia del commissario Leonardo Cagliostro che viene ucciso durante un'indagine, ma il cui spirito fatica ad abbandonare questa terra. In seconda serata Francesco Mandelli e Federico Russo in Start parlano della società contemporanea, delle nuove tecnologie e del modo in cui ci stanno cambiando la vita e le abitudini. Rai Tre, dopo il consueto appuntamento con Un Posto al sole, trasmette il film commedia italiano di Sergio Rubini Mi rifaccio vivo del 2013, il film racconta di un uomo a cui viene data una seconda opportunità dopo la morte, che lui decide di utilizzare per distruggere il suo peggior nemico. Gli interpreti sono Emilio Solfrizzi e Neri Marcorè.

A seguire Tv Talk Remix ripropone tanti spezzoni di programmi televisivi del passato. Rai 4 rispetta il consueto appuntamento con i nuovi episodi della quinta stagione del telefilm poliziesco Criminal Minds, di cui stasera vanno in onda le puntate 16, 17 e 18. Rai 5 continua a raccontare la storia del grande artista Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, mandando in onda una nuova puntata del documentario ad episodi raccontato da Tomaso Montanari. Stasera va in onda la dodicesima ed ultima puntata dal titolo Il coraggio della verità, in cui si parla, tra gli altri, dei dipinti che raffigurano Davide con la testa di Golia e Salomè con la testa del Battista. Rai Movie propone il film commedia americano Il signore dello zoo (Zookeper, 2011) che ha come protagonista l'attore Kevin James che interpreta un uomo che di mestiere fa il guardiano dello zoo che viene mollato dalla sua ragazza, allora tutti gli animali dello zoo si daranno da fare affinché lui possa riconquistarla. Infine, Rai Premim manda in onda in seconda visione gli episodi della quarta stagione della fiction Che Dio ci aiuti andati in onda in prima tv su Rai Uno domenica 26 febbraio, intitolati Amore a tutti i costi e Fato, destino o...