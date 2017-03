STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Scream Queens, Criminal Minds e Fortitude (venerdì, 3 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 3 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, la piattaforma satellitare di Sky, ha allestito per i suoi abbonati una programmazione ricca e varia. Come sempre, le serie tv sono le più richieste e per gli appassionati del genere non mancherà la messa in onda di Scream Queens, Criminal Minds e Fortitude. In programmazione troviamo anche un talent show e un reality che verranno trasmessi su Fox Live e Sky Uno. Passando ai canali dedicati al cinema invece, tra i film che andranno in onda troviamo la commedia Sei mai stata sulla luna? che occupa la prima serata di Sky Cinema Hits e il film d'avventura Sopravvissuto -The Martial su Sky Cinema Max. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox, alle 21.00 va in onda la serie televisiva Scream Queens. Nell'episodio, che si intitolerà Un viaggio da favola, Chanel raccoglierà del sangue da dare in ospedale. Fox Crime sarà felice di trasmettere l'episodio La rabbia dentro del famoso telefilm Criminal Minds. Nella puntata, alcune abitazioni di San Diego subiranno delle devastazioni. Sky Atlantic manderà in onda il telefilm Fortitude, nella puntata, Vincent perderà la fiducia di una persona importante. Su Fox Life ci sarà il reality show Dance Dance Dance. Nel corso della tramissione, dei personaggio famosi balleranno sulle musiche dei lungometraggiuo più conosciuti. Sky Uno proietterà il talent show Italia's Got Talent. Nel programma, i partecipanti dovranno cercare di colpire dei giudici con il loro talento. Sky Cinema 1 manderà in onda invece un'altra puntata del telefilm The Young Pope, il protagonista sarà il Papa americano Lenny Belardo. L'uomo avrà un carattere oscuro e cercherà di utilizzare dei mezzi poco leciti, per raggiungere i propri obiettivi. Su Sky Cinema Hits ci sarà la commedia Sei mai stata sulla luna?. Nel film la protagonista di nome Guia dirigerà un giornale di moda. Dopo la morte di una persona cara, ritornerà in Puglia, perchè ha ereditato una masseria. Su Sky Cinema Family andrà in onda la pellicola d'animazione Il viaggio di Norm, in cui un orso dovrà impedire che sull'Artico una società costruisca delle case di lusso. Sky Cinema Passion trametterà il film In cucina niente regole, sulla storia d'amore tra uno chef e un critico gastronomico, di nome Kate. Sky Cinema Max manderà in onda il film d'avventura Sopravvissuto-The Martial, nella pellicola un uomo, che si chiama Watney, verrà lasciato solo su Marte.