STEFANO DE MARTINO, IL SUO LOOK DA BUSINESS MAN FA IMPAZZIRE LE FANS, FOTO (OGGI, 3 MARZO 2017) - Nella foto di Paolo Zazzaretta pubblicata ieri sera da Stefano De Martino ammiriamo il ballerino con un nuovo look che sembra donargli molto: vestito da business man con giacca e cravatta l’ex marito di Belen Rodriguez conquista e seduce, come testimoniano gli oltre 14mila like collezionati nel giro di un’ora dal suo “portrait”. Il ritratto che ci propone un De Martino in versione uomo d’affari con indosso un completo blu e una cravatta verde ha incantato le numerose fans che ogni giorno controllano il suo profilo Facebook per scoprire gli ultimi aggiornamenti sul ballerino. La foto ha fatto il giro del web in pochissimo tempo grazie a centinaia di condivisioni e altrettanti sono stati i commenti delle fans che hanno voluto complimentarsi con lui: “Hai proprio il viso di un bravo ragazzo, rispecchia in tutto la tua bella persona. Il figlio che vorremmo avere tutte noi mamme”, “Senza parole bello bello un viso pulito sei proprio un bravo ragazzo ti auguro di trovare una donna che ti rende felice che vive di te e non dalle copertina”, “Stupendo sei meraviglioso bellissimo”. È già la seconda foto di Zazaretta che Stefano pubblica nelle ultime ore e le fans sono sicuramente curiose di scoprire dove e quando potranno vedere l’intero shooting: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.