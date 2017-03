STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi presenteranno oggi, 3 marzo, Ficarra e Picone? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 3 marzo 2017) - Torna questa sera, venerdì 3 marzo 2017, il consueto appuntamento con il Tg satirico Striscia la notizia, con Ficarra e Picone. In attesa di scoprire i nuove servizi, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Il telegiornale satirico di Canale 5 si apre con lo stacchetto delle veline, la mora e la bionda, vestite da un lato da Cenerentole e dall'altro da streghe. Picone proclama la sua filastrocca in rima prima di lanciare il primo servizio. Il Vespone di Striscia la Notizia è in giro per Roma a insidiare i politici con le sue domande ironiche. Si va in Basilicata dove Pinuccio, accompagnato dalla voce di Sabino, è al bacino del Pertusillo, dove l'acqua negli ultimi tempi presenta delle anomalie. Preoccupazione da parte dei cittadini vista la vicinanza ai pozzi di petrolio. È il momento del video comico reperito in rete. Edoardo Stoppa, invece è in provincia di Torino per un reportage sugli allevamenti di cavalli con metodi "forti" per spronare gli animali. Arrivano le guardie zoofile a perquisire i locali e animali portati via per le necessarie cure. L'inviato Trombetta interpellato da alcuni commercialisti si occupa dei disservizi riscontrati dai professionisti, con l'agenzia delle entrate. Stefania Petix con l'immancabile bassotto è a Siracusa. Si occupa dei premi comunali per i dipendenti. Cristiano Militello tira su il morale con la rubrica, di metà settimana, dedicata ai cartelli ridicoli e sgrammaticati reperiti in tutta Italia. Il cartellino con scritto: "porchette da donna in tessuto elasticizzato" è davvero il migliore. Striscia premiata per il supporto alle persone anziane contro le truffe guadagna l'applauso del pubblico. Staffelli riprende il discorso delle temperature più alte del dovuto nelle sedi delle Agenzie delle Entrate. Arriva Donald l'amico a quattro zampe e l'insieme dei video ridicoli che girano in rete. Raja ci aggiorna puntualmente sulle inchieste dei giorni scorsi sugli istituti tricologici truffaldini. Spettegulesss, la celebre rubrica, vede al terzo posto Paola Ferrari che ha rivelato di aver avuto Donald Trump come vicino di casa, quando viveva in America. Al secondo posto Ilary Blasi che a "Che tempo che fa" ha rivelato i difettucci di Totti. Al primo posto Bastianich a MasterChef e i suoi problemi con l'italiano e i doppi sensi. Finisce qui la puntata e appuntamento a questa sera con uno dei programmi più amati dai telespettatori.

