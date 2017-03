STRISCIA LA NOTIZIA VS STEFANO CALLEGARO/ Video, il Tg di Ricci non diffamò il vincitore di Masterchef

STEFANO CALLEGARO VS STRISCIA LA NOTIZIA, VIDEO MASTERCHEF: ARCHIVIATA L'INCHIESTA (OGGI, 3 MARZO 2017) - Il vincitore della quarta edizione di Masterchef, Stefano Callegaro, ha perso la sua battaglia legale contro Striscia La Notizia, il programma di satira in onda su Canale 5. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, è stata infatti archiviata l'inchiesta partita dalla querela del cuoco di Adria. Stefano Callegaro aveva infatti sporto querela contro Striscia la Notizia e due suoi sedicenti ex datori di lavoro: il cuoco li ha accusati di una campagna denigratoria nei suoi confronti. Striscia la Notizia, nei servizi su Stefano Callegaro mandati in onda, aveva sottolineato come il cuoco di Adria avesse avuto precedenti esperienze professionali nel settore, in contrasto con quanto previsto dal regolamento di Masterchef. Secondo Stefano Callegaro si sarebbe trattato di diffamazione e non di satira da parte del programma di Canale 5.

Ma il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha deciso per l'archiviazione del procedimento contro Antonio Ricci, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimiliano Laudadio, oltre che David Rampone e Pier Luigi Crosa, intervistati dal telegiornale satirico. I due datori di lavoro hanno sostenuto, secondo il giudice, che Stefano Callegaro aveva capacità come cuoco, mentre Striscia La Notizie si era limitata ad esercitare il proprio diritto di critica. Pronta la replica di Stefano Callegaro: "Il fatto che io abbia vinto non ha alcuna rilevanza in questo senso. Penso sia stata un'enorme mancaza di rispetto nei confronti dei telespettatori che acquistano una piattaforma. Questo gesto ha macato di rispetto a chi voleva godersi in pace il programma". Clicca qui per vedere il video.

