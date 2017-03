THE BAYTOWN OUTLAWS - I FUORILEGGE/ Su Iris il film con Travis Fimmel (oggi, 3 marzo 2017)

THE BAYTOWN OUTLAWS - I FUORILEGGE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - The baytown outlaws - I fuorilegge, il film in onda su Iris oggi, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che ha visto la regia di Barry Battles mentre gli interpreti principali sono Travis Fimmel, Daniel Cudmore, Andre Braugher e Clayne Crawford. The baytown outlaws - I fuorilegge è stato realizzato nell'anno 2012 e andrà in onda in prima visione. Si può parlare quindi di una Prima Tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE BAYTOWN OUTLAWS - I FUORILEGGE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Carlo e Celeste sono una coppia sposata da tempo. I due vivono in una casa, insieme con un bambino disabile, di nome Rob. Il piccolo è figlio solamente di Celeste. Carlos comunque accetta la presenza del bambino, per amore di Celeste. Un giorno però la donna decide di lasciare per sempre Carlos, in quanto è un marito che alza spesso le mani, e porta via con sè Rob di nascosto. Carlos è disperato, perchè lui ama ancora la sua compagna e chiede alla sua donna di ritornare insieme, ma viene sempre respinto. Sconvolto, quindi il giovane prende una decisione scellerata. L'uomo infatti rapisce il figlio di Celeste e lo allontana dalla propria madre. Celeste, non appena si rende conto che Rob è scomparso teme per la salute del bambino, in quanto quest'ultimo è disabile, la donna decide di farsi aiutare e chiede aiuto ai fratelli Oodie per provare a riavere il bambino. I fratelli Oodie non sanno se accettare di ritrovare Rob, ma alla fine, pregati da Celeste, scelgono di iniziare le ricerche di suo figlio. Il gruppo cerca di affrontare nel migliore dei modi la situazione. Mentre stanno per localizzare Rob, i fratelli Oodie però scoprono che lo sceriffo Millard e un agente dei servizi segreti sono sulle loro tracce. La banda allora decide di nuovo di lasciar perdere la missione, perchè è molto pericolosa. La donna prova a rivolgersi ad un tribunale, ma alla fine cambia idea, non può sostenere le spese legali. I fratelli Oodie vengono dunque nuovamente contattati dalla madre di Rob. Impietositi, si rimettono alla ricerca del bambino. Questo compito li porta a scontrarsi con Carlos e con il suo terribile gruppo di delinquenti. Carlos proverà più volte ad uccidere gli Oodie, ma non ci riuscirà mai. I fratelli dunque cercheranno di farsi aiutare da alcuni poliziotti, nella ricerca di Rob, ma questi agenti saranno sempre corrotti e non faranno altro che mettere gli Oodie in difficoltà, la banda dei fratelli però, dopo aver affrontato parecchi nemici ed aver rischiato più volte la vita, finalmente saranno in grado di salvare il bambino e di riconsegnarlo alla madre.

