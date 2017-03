TRONO CLASSICO / Uomini e Donne gossip: ex corteggiatrice lancia accuse shock, ecco cosa ha detto!

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE GOSSIP: GRETA LASCIA IL PROGRAMMA E LANCIA DELLE ACCUSE SHOCK - Ieri pomeriggio si è registrata presso gli Studi Elios una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Luca Onestini e Marco Cartasegna. L'appuntamento con il programma di Maria De Filippi si è aperto con la presentazione delle due nuove troniste: Desirèe Popper e Rosa Perrotta. Tra le altre cose, si è avuto modo di approfondire ulteriormente anche le ultime dinamiche dei due tronisti che, da antagonisti si stanno magicamente trasformando (quasi) in amici. Greta Bergonzini ha lasciato il programma: come mai? L'ex corteggiatrice era già contesa da entrambi i tronisti ma, dopo una segnalazione di una delle ragazze presenti in studio, la giovane ha confessato di essere innamorata di un ragazzo fuori dal programma. La segnalazione è arrivata correlata da una fotografia di Greta in atteggiamenti intimi con un ragazzo e, senza pensarci molto, la Bergonzini ha spiegato che si sarebbe comunque eliminata a prescindere da questa indiscrezione saltata fuori quasi per caso. Greta ha anche confessato di sentirsi a disagio con il contesto televisivo di Uomini e Donne e, dopo aver abbandonato gli Studi Elios, non ha perso tempo per dire la sua in merito. Naturalmente, per condividere il suo messaggio ha usato Instagram, così come spesso fanno tutti i protagonisti della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Greta ha spiegato di avere agito in maniera coerente nonostante le critiche: "Uomini e Donne è un gioco irreale che sfocia nella realtà" scrive l'ex corteggiatrice - In quell'ambiente viene chiarito fin dall'inizio che ognuno è libero di scegliere come affrontare il teatrino, fingendo oppure... forse non fingendo. Io la "mia" parte sono riuscita a metterla in scena dignitosamente fino a quando non ho sentito esplodermi il cuore, dopo aver realizzato che qualcosa da perdere lo avevo, e non era di certo finzione". Le accuse di Greta sono decisamente forti: Raffaella Mennoia replicherà?

