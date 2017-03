UN PASSO DAL CIELO 4 / Commento ottava puntata e anticipazioni 7 marzo: Emma se ne va, nuovo arrivo in paese

UN PASSO DAL CIELO 4 COMMENTO OTTAVA PUNTATA E ANTICIPAZIONI 7 MARZO: EMMA SE NE VA, UNA FAMOSA BLOGGER ARRIVA IN PAESE - Due puntate di Un Passo dal Cielo vanno in archivio e la suspense aumenta in vista dei prossimi episodi della serie tv. Intrecci e misteri ci hanno accompagnato nelle splendide Dolomiti, con la scomparsa misteriosa di un cadavere e il presunto coinvolgimento di un ragazzo solitario che vive coi lupi. In commissariato c'è molto lavoro da fare, ma ciò non impedisce alla narrazione di scorrere liscia, sviluppando le dinamiche sentimentali dei nostri protagonisti. A tal proposito Cristina ha respinto i tentativi di riavvicinamento del suo ex fidanzato e stringe sempre più con Vincenzo, convincendolo a svagarsi e a conoscere nuove persone. Nella seconda puntata, il colpo di scena è rappresentato dall'addio di Emma che dice di aver trovato lavoro a Roma e di voler abbandonare la vita in montagna. Francesco prova a fermarla, senza riuscirci. Nelle prossime puntate si preannunciano nuovi gialli, con la storia di un uomo trovato privo di sensi nel bosco e l'uccisione di uno studioso nel proprio laboratorio di lavoro. Cristina prende fiducia dal punto di vista lavorativo con l'arrivo imprevisto in paese di una famosa blogger...

