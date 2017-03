UN PASSO DAL CIELO 4/ Replica e riassunto puntata 2 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

UN PASSO DAL CIELO 4, RIASSUNTO SETTIMA PUNTATA 2 MARZO 2017 - Ieri sera, giovedì 2 marzo 2017, in prima serata, è andata in onda su Rai 1 la settima puntata della fiction Un passo dal cielo. In "L’uomo dei lupi", tredicesimo episodio della serie ambientata tra i monti dell'Alto Adige, Emma e Francesco convivono nella palafitta sul lago, proprio come se fossero una coppia. Il capo della Forestale è molto preoccupato per la salute dell'amica, che dovrebbe stare a riposo. La giovane procede, però, con gli avvistamenti dei lupi e gli chiede di non preoccuparsi in quanto vuole solo vivere la quotidianità. Nel frattempo, Cristina è sempre più persuasa del fatto che sia lei che Vincenzo debbano frequentare nuove persone. La ragazza organizza, quindi, una serata al pub e poi un appuntamento al buio all'interno del Bed & Breakfast. Questi tentativi non sortiscono alcun risultato. Cristina, però, non demorde ed inserisce un annuncio su Internet. Gli incontri sono nuovamente fallimentari e Vincenzo e Cristina, delusi, si ubriacano e si baciano. Tommaso, infine, soffre per aver perso Natasha e cerca di riconquistarla. In "Radici", quattordicesimo episodio di Un passo dal cielo, la vita di Emma viene scossa dall'arrivo di Carlo, un vecchio amore. Nonostante la proposta dell'uomo di tornare insieme, Emma ribadisce che non può amare nessuno perché sta per morire. L'etologa decide, quindi, di allontanarsi anche da Francesco e di partire per Roma per seguire un nuovo lavoro. Cristina e Vincenzo si svegliano nello stesso letto ma non si ricordano cosa è successo la notte precedente. Per intricare ulteriormente le carte, torna Hans, che confessa a Cristina di amarla ancora e che vorrebbe andare con lei a Parigi. La donna è combattuta perché non vuole stare sola ma, sentendosi usata e non volendo essere solo la musa dello scrittore, rifiuta l'invito. Alla fine, Huber ritrova il cellulare di Nappi sul quale c'è un video della serata incriminata: tra Vincenzo e Cristina non è successo nulla. Zoe, al fine di mettere da parte dei soldi ed iniziare una nuova vita, vende il suo cavallo ma se ne pente immediatamente. Solo con l'aiuto di Martino riavrà il suo amato compagno. Infine Tommaso si presenta al compleanno di Eugenij e vede Natasha baciarsi con il suo ex marito.

Replica Un passo dal cielo 4, settima puntata 2 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere rivedere la settima puntata di Un passo dal cielo 4 andata in onda giovedì 2 marzo 2017 grazie al servizio di video streaming sul web offerto da RaiPlay, cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.