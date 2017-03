UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Raffaele eroe per caso, se ne pentirà?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: RAFFAELE SALVA LA VITA AD ALBERTO - Sarà un finale di settimana assolutamente da non perdere quello che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire questa sera su Rai 3, a partire dalle ore 20:40 circa. Raffaele, infatti, si trasformerà in vero e proprio eroe quando metterà da parte ogni risentimento verso Alberto, salvandogli la vita. L'avvocato aveva deciso di farla finita, convinto di tornare di nuovo in carcere a causa della violenza mossa ai danni dell'avvocato Enriquez. Ma davvero sarà questo il destino? Anche un altro abitante di Palazzo Palladini vivrà il suo personale dramma, dopo essersi reso conto della pericolosità di Luca. Stiamo parlando di Vittorio che deciderà di non rendere pubblico il filmato relativo allo scontro tra il poliziotto: spaventato dall'incursione del nuovo amico di Franco, il figlio di Guido sarà costretto a mentire a Michele, quando gli chiederà per quale motivo gli aveva chiesto di parlare in privato. La stranezza del comportamento del ragazzo non sfuggirà a Guido il quale, senza sospettare le cause del suo nervosismo, scoprirà di essere stato preso in giro durante la sera di Carnevele. Vittorio, infatti, aveva rifiutato di andare a cena da lui ma non era uscito con gli amici. Per quale motivo? Dopo avere scoperto la relazione clandestina di Beatrice ed Enriquez, Niko faticherà a nascondere la sua delusione, lasciando intendere un forte interessamento per la collega.

© Riproduzione Riservata.