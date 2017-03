Una Vita / Anticipazioni puntata 6 marzo: scoppia l'amore tra Casilda e Martin?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: CASILDA E MARTIN CONTRO TUTTI? - Quali saranno le sorti di Casilda nella puntata di Una vita del prossimo lunedì? La domestica di casa Hidalgo sembrava più felice che mai dopo il bacio scambiato con Martin, ma le sue colleghe hanno cercato di aprirle gli occhi, distruggendo di fatto il suo entusiasmo. Le hanno chiesto di tenere non fidarsi ciecamente, precisando che il garzone potrebbe essere un cattivo ragazzo interessato solo a trovare un'amante e non una donna da sposare. Nonostante questa brutta notizia che farà crescere la preoccupazione nella cameriera, le occasioni di incontro tra lei e Martin non mancheranno così come la possibilità di confermare quanto l'interesse di entrambi sia concreto. Dunque Lolita e Guadalupe hanno esagerato, dicendo a Casilda di fare attenzione? Per il momento sembra proprio di sì anche se molto presto un nuovo personaggio potrebbe arrivare per destabilizzare questa bella coppietta. Occhi aperti, dunque, perché i problemi non mancheranno!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: MAURO VUOLE AMARE TERESA! - La nuova settimana di programmazione di Una vita riconfermerà la convinzione di Mauro di porre fine alla sua relazione con Humilidad. Dopo avere assistito ai duri rimproveri di Teresa, l'ispettore comprenderà di non potere vivere senza di lei e di volere rimediare agli errori commessi negli ultimi tempi. Per questo si renderà necessario un passo decisivo, anche se porterà all'inevitabile sofferenza di Humilidad. Mauro sarà più che mai certo che l'unica soluzione sia porre fine al suo fidanzamento con la donna del quale non è innamorato e con la quale non potrà pensare di trascorrere una lunga vita insieme. Con questi presupposti, il protagonista maschile della telenovela si preparerà ad affrontare la sua fidanzata, annunciandole la decisione presa. Tutto sarà pronto per il grande confronto anche se Humilidad precederà le parole del poliziotto, facendogli un annuncio che lo farà tornare indietro sui suoi passi.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: I PRIMI SOSPETTI DI URSULA - Una Vita domani non andrà in onda lasciando spazio alla puntata del sabato di Amici di Maria De Filippi. Per attendere la prossima puntata della telenovela spagnola dovremo quindi attendere lunedì 6 marzo, nel suo solito orario delle ore 14:10. In tale appuntamento Cayetana sarà ancora distrutta per la dichiarazione di Fabiana: riuscirà ad accettare di essere la figlia di una semplice domestica e non la ricca erede dei Sotelo Ruz? Con questi pensieri che le frulleranno nella mente, la vedova di German entrerà in uno stato di depressione senza precedenti che non sfuggirà agli occhi della fedele Ursula. La governante, del tutto ignara di questa sorprendente novità, cercherà di tirare su di morale la sua padrona, offrendole il suo aiuto ma senza risultati. Per questo, pensando che Fabiana sia in qualche modo coinvolta in questa novità, Ursula deciderà di rivolgersi a lei, chiedendole delle spiegazioni. La domestica terrà la bocca chiusa, preservando la figlia dalle inevitabili conseguenze?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: VICTOR VUOLE DIMENTICARE MA... - Nella puntata di Una vita del prossimo lunedì, torneremo a rivedere Victor alle prese con sua complicata relazione con Maria Luisa. Dopo la morte di Lourdes, che avrebbe potuto lasciare campo libero ad un loro ritorno di fiamma, la figlia di Ramon ha continuato ad essere ancora molto fredda nei confronti dell'ex fidanzato che comincerà a rassegnarsi all'idea di averla persa per sempre. Tali pensieri lo porteranno a compiere diversi errori e a tornare sulla cattiva strada che aveva abbandonato proprio per amore della giovane Palacios. Tale comportamento farà inevitabilmente preoccupare Juliana che a sua volta chiederà aiuto a Ramon, non sapendo più come aiutare il figlio. Il nervosismo di quest'ultimo sarà evidente soprattutto durante un duro confronto con Susana, che verrà da lui accusata di avere protetto Lourdes, facendo del male a Maria Luisa. Come dargli torto? Se non fosse stato per Lourdes e le sue subdole amiche, ora tutto andrebbe per il meglio tra i due giovani innamorati.

