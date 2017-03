UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Pablo e Leonor riportano a casa l'amica Casilda

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PABLO E LEONOR SALVANO CASILDA - Nelle nostre ultime anticipazioni di Una vita relative alle puntate spagnole della telenovela (clicca qui per leggerle), vi abbiamo segnalato che Casilda lascerà il palazzo di Acacias 38 dopo avere scoperto che Pablo e Leonor si incontravano segretamente quando lei era incinta. La questione la sconvolgerà a tal punto da non volere più sapere nulla di lui, allontanandosi dal quartiere e cacciandosi in guai ben peggiori. Sentendosi in colpa per quanto accaduto e consapevoli dei propri errori, i due coniugi si metteranno alla disperata ricerca dell'amica, temendo che possa esserle accaduto qualcosa di grave. Dopo brevi ricerche, saranno costretti a rendersi conto di non essersi affatto sbagliati: Casilda si troverà infatti in un luogo poco raccomandabile, dove sarà costretta a prostituirsi. Sarà in tale circostanza che Pablo e Leonor interverranno, riuscendo a farle capire di essere profondamente affezionati a lei. Dopo una serie di problemi, Casilda sarà libera e accetterà di fare ritorno a casa dove troverà ad attenderla gli amici di sempre.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: MAURO LASCIA HUMILIDAD! - Quella odierna è l'ultima puntata settimanale di Una vita. Come accade fin dallo scorso autunno, infatti, la telenovela spagnola non va in onda di sabato per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. L'appuntamento odierno confermerà ancora una volta i sentimenti di Mauro nei confronti di Teresa, la maestra con la quale ha scambiato un bacio appassionato ma che poi non ha più voluto saperne di lui. Per questo San Emeterio continuerà ad essere alla sua disperata ricerca, sperando di poterle raccontare le ragioni del suo fidanzamento con Humilidad, rivelandole anche i suoi progetti per il futuro. Come lo stesso Mauro confesserà durante un confronto a cuore aperto con Felipe, non potrà sposare una donna che non ama. Per questo l'ispettore prenderà seriamente in considerazione la possibilità di ripudiare Humilidad, lasciando campo libero al grande sentimento per Teresa. Ma davvero avrà il coraggio di andare fino in fondo?

