UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Desireè Popper e Rosa Perrotta non convincono i fans (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: I FANS CONTRO DESIREE’ POPPER E ROSA PERROTTA – Non una ma ben due nuove troniste per Uomini e Donne. Accanto a Luca Onestini e Marco Cartasegna, sul trono di Uomini e Donne, si sono accomodate Desireè Popper e Rosa Perotta. 28 anni per entrambe e indubbiamente molto belle. Il pubblico, però, dopo aver visto il video di presentazione di entrambe è sul piede di guerra. Molti fans, infatti, non gradiscono la scelta della redazione di Uomini e Donne di puntare su ragazze già note al pubblico e soprattutto facenti parte del mondo della moda. La brasiliana Desireè, infatti, dopo aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, ha cercato di diventare una naufraga dell’isola dei Famosi 2017 ma senza riuscirci. Ora cerca l’amore in tv ma il pubblico non crede affatto alla sua voglia d’innamorarsi. Stesso discorso per Rosa Perrotta. Bellissima e con un lavoro nel campo della moda, Rosa ha rivelato di essere anche laureata e di cercare un uomo che la faccia sentire protetta e con cui costruire una vita insieme. Il modo di fare di Rosa, tuttavia, non piace ai fans di Uomini e Donne, sicuri di avere di fronte l’ennesima ragazza con la puzza sotto il naso. Rosa, infatti, ha rivelato di voler un uomo raffinato ed elegante. Le scelte della redazione, dunque, non piacciono affatto ai fans del programma di Maria De Filippi che avrebbero preferito vedere sul trono delle ragazze semplice e sconosciute. La diffidenza che il pubblico sta mostrando nei confronti di Desireè e Rosa è la stessa mostrata lo scorso settembre nei confronti di Clarissa. Il trono della Marchese, poi, si è rivelato vincente. Sarà così anche per le due nuove troniste?

