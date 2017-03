UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Luca Onestini sceglie Soleil Sorgè? Fans sul piede di guerra (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: I FANS CONTRO LUCA ONESTINI, TUTTA COLPA DI SOLEIL SORGE’ – Luca Onestini è sempre più vicino alla scelta. Nonostante stia conoscendo anche alcune ragazze arrivate nello studio di Uomini e Donne per l’appuntamento al buio con Marco Cartasegna, il tronista continua ad avere occhi solo per Soleil Sorgè. L’attrazione che prova per la bella corteggiatrice è evidente a tutti anche se l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese ha chiarito di non voler scegliere seguendo solo gli ormoni. L’interesse e la gelosia che Luca prova per Soleil, però, sono evidenti e tra i fans si fare larga la strada secondo cui, alla fine, il bell’Onestini sceglierà proprio Soleil. Quest’ultima, da parte sua, dopo aver lasciato lo studio al termine della scorsa puntata in seguito all’ennesima critica, è tornata sui suoi passi per dimostrare la sua sincerità a Luca. Per riuscire a riconquistare la sua fiducia, Soleil ha anche deciso di non presentarsi all’appuntamento con Marco Cartasegna, deludendo così il nuovo tronista. Luca, dunque, sceglierà Soleil? Le possibilità che ciò accada aumentano sempre di più. Anche Giulia Latini, considerata in pole per conquistare il cuore del tronista, ha cominciato a rendersi conto del cambiamento notando in Luca un atteggiamento freddo e distaccato. Di fronte all’eventualità che sia proprio Soleil la scelta di Luca, i fans di Uomini e Donne sono già sul piede di guerra non considerando sincera la bella Sorgè. Sono tanti, infatti, i fans del programma di Maria De Filippi sicuri di avere di fronte l’ennesima corteggiatrice interessata solo alla visibilità. Sarà davvero così o Soleil riuscirà a dimostrare di provare un vero sentimento per Luca? Onestini sceglierà davvero Soleil Sorgè o deciderà di buttarsi sulla ragazza che ha conquistato la sua fiducia sin dal primo sguardo ovvero Giulia Latini? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

