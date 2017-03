UOMINI E DONNE / Anticipazioni: la verità di Greta su Luca Onestini e Marco Cartasegna (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA VERITA’ DI GRETA BERGONZINI SU LUCA ONESTINI E MARCO CARTASEGNA – Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione, non c’è stata solo Soleil Sorgè ma anche la bellissima Greta Bergonzini, corteggiatrice di Luca Onestini e Marco Cartasegna che ha lasciato la trasmissione dopo una segnalazione sul suo conto. Una corteggiatrice, infatti, ha rivelato l’esistenza di alcune foto in cui Greta appare in atteggiamenti intimi con un ragazzo. A poche ore dalla registrazione, Greta Bergonzini si è fatta vita sui social spiegando che, comunque, si sarebbe eliminata. “Finalmente dopo essere uscita da Uomini e Donne, sicuramente per molti portandomi dietro incoerenza; credo di aver realizzato per la prima volta nella mia vita di essere invece stata coerente. Sono andata contro quello che sentivo per mettermi alla prova, per capire se davvero l’amore si faccia ostacolare. Ho capito che l’amore non si fa mettere i piedi in testa, né dalla recitazione, né dalla finzione” – scrive l’ex corteggiatrice che poi svela cos’è realmente Uomini e Donne – “Uomini e Donne è un gioco irreale che sfocia nella realtà. Sono felice di tornare alla mia vita con la convinzione che questo gioco mi abbia arricchito e resa più consapevole di tante cose”, scrive Greta che, dunque, non aveva un vero interesse per Luca Onestini e Marco Cartasegna. Cliccate qui per vedere il post.

